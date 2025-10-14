Det amerikanska företaget InventWood lanserar Superwood – ett förstärkt superträ som sägs vara tio gånger starkare än stål i förhållande till sin vikt.
Superträ som är 10 gånger starkare än stål
Mest läst i kategorin
Efter prisraset: Därför stabiliseras oljepriset nu
Oljepriserna har stabiliserats efter en turbulent period präglad av handelskonflikter och geopolitiska spänningar. På tisdagen återhämtade sig priserna något i asiatisk handel, där WTI-terminer handlades till 59,64 dollar per fat. Brent steg till 63,45 dollar, skriver Oilprice.com. Återhämtningen kommer efter att oljepriserna föll till nästan fem-månaders-lägsta nivåer förra veckan. Detta skedde när president Trump hotade …
Guldets pris: Amazonas förvandlas till öken
Illegala gruvoperationer i jakt på guld förstör inte bara regnskogen,de förvandlar marken till en het, torr öken där ingenting kan växa När guldgrävarna lämnar Amazonas bakom sig återstår inte en skog som sakta läker. Istället ligger där en karg, het öken av sand där inget kan växa. En ny studie visar att det inte bara …
Svårare tider för oljejättarna – monstervinsterna ett minne blott
Efter rekordvinsterna 2022 pressas nu oljejättarna av fallande oljepriser. Aktieåterköpen minskar – men utdelningarna hålls ännu intakta. Under 2022 gjorde de fem största oljebolagen i väst, Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP och TotalEnergies, vinster på över 200 miljarder dollar då oljepriserna rusade i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Vinsterna användes till förbättringar av aktieägarvärdet, …
Rekord för silver skakar marknaden – hela världen jagar tackor
Silver rusar till den högsta nivån någonsin och skapar ett globalt kaos på råvarumarknaden. Samtidigt väntar börsdagens stora dramatik i form av tunga bankrapporter och centralbankstal. Det glänser om tisdagsmorgonen – bokstavligen. Silverpriset har nått ett nytt historiskt rekord på nästan 53 dollar per uns, drivet av en dramatisk “short squeeze” i London. Jakten på …
Dimons dystra varning om beroendet: "Smärtsamt tydligt"
I åratal har USA levt på att kunna importera viktiga råvaror och andra produkter utifrån. Nu menar Jamie Dimon att det kan stå landet dyrt. JP Morgan Chase-chefen Jamie Dimon är en av de mest uppmärksammade rösterna i den amerikanska finansvärlden. Nu har han utfärdat en varning. Enligt Dimon har USA gjort sig alltför beroende …
Det amerikanska företaget InventWood har nyligen kommersiellt lanserat sin produkt “Superwood”, som de påstår har upp till 10 gånger högre styrka/viktförhållande än stål, samtidigt som den är upp till sex gånger lättare, rapporterar CNN.
Kokar träet i vatten och kemikalier
Materialvetaren Liangbing Hu, professor vid anrika Yale university, startade bolaget för ett decennium sedan med målet att återuppfinna ett av de äldsta byggmaterialen som mänskligheten känner till.
Genombrottet kom 2017, då han hittade ett sätt att stärka vanligt trä genom kemisk behandling för att förbättra dess naturliga cellulosa, vilket gör det till ett bättre byggnadsmaterial. Processen gick ut på att koka träet i vatten och kemikalier för att sedan varmpressa det för att göra det tätare. Processen tog cirka en vecka, och slutresultatet hade enligt studien som publicerades i Nature ett hållfastighets-viktförhållande “högre än de flesta strukturella metaller och legeringar”.
Professor Hu har sedan dess förbättrat processen och skickat in över 140 patentansökningar, och nu är hans trä alltså redo för kommersiell lansering.
“Det ser precis ut som trä, och när man testar det beter det sig som trä. Förutom att det är mycket starkare och bättre än trä i nästan alla aspekter som vi har testat”, säger InventWoods vd Alex Lau, som anslöt till bolaget 2021, till CNN.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Kan använda vilket träslag som helst
Företaget tillverkar sitt superträ i en fabrik i Frederick, Maryland. Produktionen tar nu timmar i stället för dagar.
“I teorin kan vi använda vilket trämaterial som helst. I praktiken har vi testat med 19 olika träslag samt bambu, och det har fungerat på alla”, säger Lau.
Att skala upp processen kommer dock ta tid. Till en början fokuserar bolaget på externa applikationer, som trädäck, och planerar att satsa på interna tillämpningar som väggpaneler, golv och heminredning någon gång nästa år. På längre sikt hoppas Lau att det kan byggas hela hus med materialet, men det kräver mer tester, säger han.
Superträ dyrare än vanligt
Bolagets superträ är dyrare än vanligt trä att tillverka, och har ett högre koldioxidavtryck. Men målet är “inte att vara billigare än trä, utan att vara konkurrenskraftigt jämfört med stål”, säger Alex Lau till CNN.
Läs även: Svenska byggtrenden som erövrar världen (Dagens PS)
Läs även: Fler bostadshus byggs med trä (Dagens PS)
Läs även: Efter larmrapport: Stål och trä tar plats i köken (Realtid)
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Senaste nytt
Superträ som är 10 gånger starkare än stål
Det amerikanska företaget InventWood lanserar Superwood – ett förstärkt superträ som sägs vara tio gånger starkare än stål i förhållande till sin vikt. Det amerikanska företaget InventWood har nyligen kommersiellt lanserat sin produkt "Superwood", som de påstår har upp till 10 gånger högre styrka/viktförhållande än stål, samtidigt som den är upp till sex gånger lättare, …
Experten svarar: Då vet du om du kan få "flexpension"
Flexpension har blivit ett allt vanligare inslag på svenska arbetsvillkor. Men få vet vad det egentligen är – och att det kan ge både mer pengar i pension och en mjukare övergång till deltid innan pensionen, mot slutet av yrkeslivet. "Flexpension innebär att arbetsgivaren gör extra pensionsinbetalningar utöver den vanliga tjänstepensionen", säger Staffan Ström, pensionsekonom …
Efter prisraset: Därför stabiliseras oljepriset nu
Oljepriserna har stabiliserats efter en turbulent period präglad av handelskonflikter och geopolitiska spänningar. På tisdagen återhämtade sig priserna något i asiatisk handel, där WTI-terminer handlades till 59,64 dollar per fat. Brent steg till 63,45 dollar, skriver Oilprice.com. Återhämtningen kommer efter att oljepriserna föll till nästan fem-månaders-lägsta nivåer förra veckan. Detta skedde när president Trump hotade …
Europas virtuella oceanplattform – en banbrytande förändring för skyddsarbetet i havsområden
Europa bygger en digital tvilling av oceanen som låter forskare, beslutsfattare och medborgare testa idéer, bekämpa föroreningar och skydda marint liv utan att behöva bli blöta. Föreställ dig att förutse hur ett oljeutsläpp kommer spridas eller vilken saneringsmetod som skulle fungera bäst, allt utan att ens vara nära vattnet. Tänk om vi kunde testa lösningar …
Hit söker sig techpengar nu
Italien positionerar sig som nästa europeiska tillväxthubb för teknik och innovation. På Bologna Business School samlade Bologna Gathering 2025 entreprenörer, investerare och bolag som vill ge fart åt ett ekosystem som länge levt i skuggan av USA och Norden. Bologna satsar och vill nu vrida om ratten och locka till sig techpengar. Bologna Gathering vill …