Råvaror

Superträ som är 10 gånger starkare än stål

Superträ
InventWood lanserar Superwood – ett förstärkt superträ. (Foto: InventWood)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

Det amerikanska företaget InventWood lanserar Superwood – ett förstärkt superträ som sägs vara tio gånger starkare än stål i förhållande till sin vikt.

Det amerikanska företaget InventWood har nyligen kommersiellt lanserat sin produkt “Superwood”, som de påstår har upp till 10 gånger högre styrka/viktförhållande än stål, samtidigt som den är upp till sex gånger lättare, rapporterar CNN.

Kokar träet i vatten och kemikalier

Materialvetaren Liangbing Hu, professor vid anrika Yale university, startade bolaget för ett decennium sedan med målet att återuppfinna ett av de äldsta byggmaterialen som mänskligheten känner till.

Genombrottet kom 2017, då han hittade ett sätt att stärka vanligt trä genom kemisk behandling för att förbättra dess naturliga cellulosa, vilket gör det till ett bättre byggnadsmaterial. Processen gick ut på att koka träet i vatten och kemikalier för att sedan varmpressa det för att göra det tätare. Processen tog cirka en vecka, och slutresultatet hade enligt studien som publicerades i Nature ett hållfastighets-viktförhållande “högre än de flesta strukturella metaller och legeringar”.

Professor Hu har sedan dess förbättrat processen och skickat in över 140 patentansökningar, och nu är hans trä alltså redo för kommersiell lansering.

“Det ser precis ut som trä, och när man testar det beter det sig som trä. Förutom att det är mycket starkare och bättre än trä i nästan alla aspekter som vi har testat”, säger InventWoods vd Alex Lau, som anslöt till bolaget 2021, till CNN.

Spela klippet
Kan använda vilket träslag som helst

Företaget tillverkar sitt superträ i en fabrik i Frederick, Maryland. Produktionen tar nu timmar i stället för dagar.

“I teorin kan vi använda vilket trämaterial som helst. I praktiken har vi testat med 19 olika träslag samt bambu, och det har fungerat på alla”, säger Lau.

Att skala upp processen kommer dock ta tid. Till en början fokuserar bolaget på externa applikationer, som trädäck, och planerar att satsa på interna tillämpningar som väggpaneler, golv och heminredning någon gång nästa år. På längre sikt hoppas Lau att det kan byggas hela hus med materialet, men det kräver mer tester, säger han.

Superträ dyrare än vanligt

Bolagets superträ är dyrare än vanligt trä att tillverka, och har ett högre koldioxidavtryck. Men målet är “inte att vara billigare än trä, utan att vara konkurrenskraftigt jämfört med stål”, säger Alex Lau till CNN.

Bygg & KonstruktionTräuppfinningar
