Superträ som är 10 gånger starkare än stål

Det amerikanska företaget InventWood har nyligen kommersiellt lanserat sin produkt “Superwood”, som de påstår har upp till 10 gånger högre styrka/viktförhållande än stål, samtidigt som den är upp till sex gånger lättare, rapporterar CNN.

Kokar träet i vatten och kemikalier

Materialvetaren Liangbing Hu, professor vid anrika Yale university, startade bolaget för ett decennium sedan med målet att återuppfinna ett av de äldsta byggmaterialen som mänskligheten känner till.

Genombrottet kom 2017, då han hittade ett sätt att stärka vanligt trä genom kemisk behandling för att förbättra dess naturliga cellulosa, vilket gör det till ett bättre byggnadsmaterial. Processen gick ut på att koka träet i vatten och kemikalier för att sedan varmpressa det för att göra det tätare. Processen tog cirka en vecka, och slutresultatet hade enligt studien som publicerades i Nature ett hållfastighets-viktförhållande “högre än de flesta strukturella metaller och legeringar”.

Professor Hu har sedan dess förbättrat processen och skickat in över 140 patentansökningar, och nu är hans trä alltså redo för kommersiell lansering.

“Det ser precis ut som trä, och när man testar det beter det sig som trä. Förutom att det är mycket starkare och bättre än trä i nästan alla aspekter som vi har testat”, säger InventWoods vd Alex Lau, som anslöt till bolaget 2021, till CNN.