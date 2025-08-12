Guldets "gravitation" lyfter silver

I väntan på att USA skulle släppa sina inflationssiffror under tisdagen så steg silverpriset till 38 dollar unset, skriver Trading Economics.

Det är en viss återhämtning från måndagen då priset sjönk.

Den stora frågan är om centralbanken Federal Reserve, efter inflationssiffrorna släppts, väljer att sänka räntan eller inte. Oavsett vilket så kommer det få effekter på metallmarknaden.

Stärkta långsiktiga prognoser

Att spotpriset på silver ökat något dag till dag är ingen indikator på en längre trend. Men över tid har priset klättrat med nästan 27 procent under ett års tid.

Läs även:

Silvrets grund vacklar – men bankerna höjer prognoserna. Dagens PS

Enligt banken HSBC kommer de höga priserna om 38 dollar nog inte att hålla i sig. Men samtidigt har man skruvat upp sin prognos för de kommande tre åren, skriver Reuters.

Banken förväntar sig nu genomsnittliga silverpriser på 35,14 dollar per uns år 2025, upp från tidigare 30,28 dollar, 33,96 dollar år 2026, jämfört med en tidigare prognos på 26,95 dollar och 31,79 dollar år 2027, jämfört med tidigare 28,30 dollar.

Silver åker med när guldet rusar

ANNONS

Att silver ökar i pris beror dock inte på att metallen i sig blivit mer åtråvärd. Snarare beror det på en eftersläpning gentemot “storebrodern” guld som rusat i pris rejält. Enligt HSBC har guldet en “stark gravitationskraft” mot silvret som gör att det följer med i prisökningarna.

Läs mer:

Silvrets revansch – därför rusar priset. Realtid

Silver har vissa industriella värden som guldet saknar men enligt HSBC kan den industriella efterfrågan på silver minska något i år, även om eventuella nedgångar sannolikt kommer att vara begränsade.

Banken tror dock att efterfrågan sannolikt kommer att återhämta sig under 2026, driven av viktiga sektorer som solcellsindustrin och elektronik.

Efterfrågan på smycken och silvervaror kommer dock sannolikt att försvagas ytterligare på grund av höga priser, medan efterfrågan på mynt och tackor har underminerats av tidigare robusta köp och höga priser.