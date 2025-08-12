Priset på silver ser ut att lyfta framöver. Men det beror i första hand inte på ett ökat behov av metallen så mycket som en effekt av att guldet ökar i pris.
Guldets "gravitation" lyfter silver
Mest läst i kategorin
Ödesfrågan: Kan guld bli värdelöst?
Guld har alltid fascinerat mänskligheten och representerar rikedom, makt och stabilitet. Men kan guld faktiskt bli värdelöst? I nästan varje kris har guldet ansetts som en trygg och pålitlig hamn, ett skydd mot såväl inflation och krig som ekonomisk nedgång, dessutom en tillgång oberoende av politiska system eller valutor. Men nu reder tyska T-online ut …
Därför har priset på platina exploderat
I tre år stod priset relativt stilla. I maj i år sköt det snabbt i höjden. Här är förklaringen till vad som hänt platina på marknaden. I tre år fluktuerade priset på platina mellan 900 och 1 100 dollar. I maj i år tog det ett rejält skutt uppåt och priset på ädelmetallen steg från då …
37-åringen bor ovanpå en guldgruva
På ön Bømlo i västra Norge ligger Lykling, en gång landets svar på Klondike. Här bor 37-årige Sindre Larsen – ovanpå en guldgruva. Guldet vid Lykling upptäcktes på 1880-talet och var ett geologiskt undantag. Halterna var så höga att vissa stenar innehöll upp till 240 gram guld per ton – långt över vad som anses …
Silvrets grund vacklar – men bankerna höjer prognoserna
Silverpriset har stigit över 25 procent i år och handlas nära årshögsta. Men bakom kurvorna sviktar marknaden – ändå höjer bankerna nu sina prognoser för de kommande åren. Storbanken HSBC har justerat upp sina prisprognoser för silver för 2025, 2026 och 2027. Men banken är tydlig: uppgången sker inte tack vare silvrets egna meriter. “Uppgången …
Guld slår rekord efter nya draget – slår mot land som redan ligger ner
Priset på guld steg till rekordnivåer under fredagen. Detta efter att det stod klart att en tull på guldtackor kommer att införas. Beskedet kan även komma att slå hårt mot svårt ansatta Schweiz. USA har beslutat att införa tullavgift på import av guldtackor som väger 1 kilo. Det framgår av ett beslut som tagits av …
I väntan på att USA skulle släppa sina inflationssiffror under tisdagen så steg silverpriset till 38 dollar unset, skriver Trading Economics.
Det är en viss återhämtning från måndagen då priset sjönk.
Den stora frågan är om centralbanken Federal Reserve, efter inflationssiffrorna släppts, väljer att sänka räntan eller inte. Oavsett vilket så kommer det få effekter på metallmarknaden.
Stärkta långsiktiga prognoser
Att spotpriset på silver ökat något dag till dag är ingen indikator på en längre trend. Men över tid har priset klättrat med nästan 27 procent under ett års tid.
Läs även:
Silvrets grund vacklar – men bankerna höjer prognoserna. Dagens PS
Enligt banken HSBC kommer de höga priserna om 38 dollar nog inte att hålla i sig. Men samtidigt har man skruvat upp sin prognos för de kommande tre åren, skriver Reuters.
Banken förväntar sig nu genomsnittliga silverpriser på 35,14 dollar per uns år 2025, upp från tidigare 30,28 dollar, 33,96 dollar år 2026, jämfört med en tidigare prognos på 26,95 dollar och 31,79 dollar år 2027, jämfört med tidigare 28,30 dollar.
Silver åker med när guldet rusar
Att silver ökar i pris beror dock inte på att metallen i sig blivit mer åtråvärd. Snarare beror det på en eftersläpning gentemot “storebrodern” guld som rusat i pris rejält. Enligt HSBC har guldet en “stark gravitationskraft” mot silvret som gör att det följer med i prisökningarna.
Läs mer:
Silvrets revansch – därför rusar priset. Realtid
Silver har vissa industriella värden som guldet saknar men enligt HSBC kan den industriella efterfrågan på silver minska något i år, även om eventuella nedgångar sannolikt kommer att vara begränsade.
Banken tror dock att efterfrågan sannolikt kommer att återhämta sig under 2026, driven av viktiga sektorer som solcellsindustrin och elektronik.
Efterfrågan på smycken och silvervaror kommer dock sannolikt att försvagas ytterligare på grund av höga priser, medan efterfrågan på mynt och tackor har underminerats av tidigare robusta köp och höga priser.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Senaste nytt
Oljefonden i blåsväder – men så presterar den
Den norska oljefonden har stött på stark kritik den senaste tiden på grund av kontroversiella investeringar i Israel. Samtidigt släpper man siffror för första halvåret som visar på starkt resultat. Världens största fond, norska oljefonden Norges Bank Investment Management, har släppt siffror för hur de presterat under första halvåret 2025. Avkastningen för fonden uppgick då …
Så stor buffert ska du ha – och knepen för att nå dit efter semestern
Semestern kan bli dyr – så dyr att bufferten är borta när hösten kommer. Här är knepen för att få bufferten tillbaka. En ny undersökning från Verian på uppdrag av Ica Banken visar att var femte svensk brukar spendera mer än planerat under sommaren. För vissa är det småköpen som drar iväg, för andra är …
Ödesfrågan: Kan guld bli värdelöst?
Guld har alltid fascinerat mänskligheten och representerar rikedom, makt och stabilitet. Men kan guld faktiskt bli värdelöst? I nästan varje kris har guldet ansetts som en trygg och pålitlig hamn, ett skydd mot såväl inflation och krig som ekonomisk nedgång, dessutom en tillgång oberoende av politiska system eller valutor. Men nu reder tyska T-online ut …
Kritiska åldern: Då börjar kroppen åldras snabbare
Ny forskning visar när våra organ tar ett biologiskt jättekliv mot ålderdom. Att åldras är oundvikligt.? Men hur snabbt det går – och när det tar fart – är inte lika självklart. Nu har forskare identifierat en tydlig vändpunkt då kroppen får en ordentlig skjuts i åldringsprocessen. Åldringskartan avslöjar hemligheten Bakom studien står forskare vid …
Svenskar blir av med tusenlappar – och slösar bort värdefullt guld
Inkomsten kan rasa med 3 000 kronor för den som tar ut tjänstepensionen för snabbt. Samtidigt har svenskarna 374 kilo guld som ligger och skräpar till ingen nytta.? Nu kan vi lägga ännu en händelserik vecka till handlingarna.? Det har skrivits om pensionsfällor och drömts om evig ledighet. Därtill har vi tagit reda på hur …