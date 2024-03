Saudiarabiens gigantiska oljebolag Saudi Aramco drar i bromsen och avbryter sin expansion av produktionskapaciteten. Nyheten chockade många analytiker när den kom i januari.

I veckan kom också bolagets årsrapport – vinsten föll från 161 miljarder dollar 2022 till 121 miljarder dollar 2023.

“Har Saudiarabien slutat tro på en ljus framtid för petroleum?”, frågar sig The Economist retoriskt.

Naturligtvis är svaret nej.

Landet och oljebolaget anpassar sig däremot efter marknadens realiteter. Fjolårets vinst var fortfarande den näst högsta någonsin, och Saudi Aramcos nuvarande kapacitet på 12 miljoner fat per dag är 33 procent högre än vad de faktiskt pumpar upp just nu, 9 miljoner fat per dag.

Bolaget står sig snarare jättestarkt, den outnyttjade kapaciteten på 3 miljoner fat är över det historiska snittet som legat runt 2 till 2,5 miljoner fat per dag enligt konsultbolaget Wood Mackenzie.

Delar ut till staten och kungafamiljen

De enorma vinsterna från de senaste åren delas ut till ägarna, alltså primärt Saudiarabien som stat och kungafamiljen, huset Saud. Bolaget satsar på kronprins Muhammad bin Salmans framtidsvision – och han vill diversifiera ekonomin.

I veckan överfördes 8 procent av aktierna i Saudi Aramco till landets Public Investment Fund (PIF), som gör stora investeringar över hela världsekonomin i allt från Meta-aktier till brittiska fotbollsklubbar (Newcastle) till att bygga en ny framtidsstad, Neom, i hemlandet.

Men oljan fortsätter naturligtvis vara det saudiska guldet. Staten fortsätter att äga 82,19 procent av Saudi Aramco, som är världens tredje största bolag mätt i börsvärde. Bara någon enstaka procent av bolagets aktier ägs av minoritetsägare eller handlas på börsen i Riyadh.