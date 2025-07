Sanktioner och Saudis: Därför stiger oljepriset

Redan under fredagen höjdes priset på Brent-olja med 2,51 procent. Under måndagen fortsatte höjningen något med 0,64 procent till 70,80 dollar fatet i skrivande stund, skriver Reuters.

Prishöjningen kommer efter att oljepriset har påverkats av EU och USA:s beslut att sätta mer press på Ryssland.

President Donald Trump har uttryckt frustration med Vladimir Putin. Han har velat få den ryska ledaren till förhandlingsbordet gällande kriget i Ukraina. Trump har både pratat om att skicka Patriot-missiler till Ukraina. I kongressen ligger det nu ett förslag på ytterligare sanktioner mot Ryssland, som väntar på presidentens godkännande.

EU förbereder nytt sanktionspaket

Samtidigt som USA hårdnar i tonen mot Ryssland förbereder även EU nu ett nytt omfattande sanktionspaket riktat mot Ryssland. Det blir det 18:e i raden av sanktionspaket.

Paketet diskuterades under söndagen och förväntas vara färdigt under måndagen, skriver Reuters. Samtliga medlemmar måste vara överens. Fram tills nu har Slovakien varit avvaktande då de vill ha försäkringar från EU när Rysslands gas ska fasas ut.

De nya sanktionerna kommer enligt uppgifter att sätta ett rörligt pris på olja från Ryssland. Priset ska sättas på under 15 procent av oljepriset de senaste två månaderna. Initialt skulle det innebära ett pris på 47 dollar fatet minus 15 procent. Priset kommer sedan att omrevideras en gång i halvåret.

De nya sanktionerna riktar även in sig på två kinesiska banker och ett ryskägt oljeraffinaderi i Indien. Detta uppgav källor till Reuters, vilket kan påverka oljepriset ytterligare.

Oljepriset kan sjunka när Saudiarabien gasar på

Även om oljepriset höjdes under fredagen och måndagen finns det tendenser som håller tillbaka priset.

IEA uppgav att Saudiarabien överträffade sitt oljeproduktionsmål för juni med 430 000 fat per dag till 9,8 miljoner fat per dag. I jämförelse med kungarikets implicita OPEC+-mål på 9,37 miljoner fat per dag, vilket kan påverka oljepriset på marknaden.

Den osäkerhet som råder kring kommande tullavtal mellan USA och resten av världen. Bland annat inkluderas det 50-procentiga tullar på koppar samt Trumps nya hot om 30-procentiga tullar på varor från EU.