Råvarornas tid – oroliga tider banar väg för rekord

Från metaller till jordbruksprodukter och energi – det mesta stiger.

Bakom uppgången finns både geopolitik och ekonomiska faktorer. Inflation, en global handel i gungning och en växande efterfrågan på strategiska metaller gör att råvaror blivit ett självklart tema igen. Samtidigt tappar den glödheta techsektorn fart, vilket ökar intresset ytterligare

Enligt Trading Economics har det breda CRB-indexet nu nått nivåer nära 17-årshögsta. Det speglar hur råvaror på bred front klättrar i värde, något som inte synts på många år.

Råvaruindexet CRB har hämtat in hela tappet efter att Vita huset satte igång handelskriget i våras. (Graf: Tradingeconomics)

Råvaror drar ifrån börsen

Ett sätt att förstå styrkan är att jämföra råvaror med aktier. Den långsiktiga jämförelsen mellan S&P 500 och råvaror visar att vi nu befinner oss i en fas där råvaror börjar slå aktier, skriver Shares Magazine.

Det är ovanligt, de senaste tio åren har tillväxtbolag och särskilt tech dominerat.

Men enligt Longtermtrends.net syns ett tydligt skifte i “stocks-to-commodities ratio”. Ett liknande mönster syntes senast under 2000-talets råvaruboom.

För investerare innebär det att portföljer som länge varit tungt viktade mot tech nu riskerar att halka efter om trenden fortsätter.