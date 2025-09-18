Det är inte bara aktiemarknaden som levererar dramatik under 2025. Just nu pågår ett rally för råvaror som får investerare att flockas.
Råvarornas tid – oroliga tider banar väg för rekord
Från metaller till jordbruksprodukter och energi – det mesta stiger.
Bakom uppgången finns både geopolitik och ekonomiska faktorer. Inflation, en global handel i gungning och en växande efterfrågan på strategiska metaller gör att råvaror blivit ett självklart tema igen. Samtidigt tappar den glödheta techsektorn fart, vilket ökar intresset ytterligare
Enligt Trading Economics har det breda CRB-indexet nu nått nivåer nära 17-årshögsta. Det speglar hur råvaror på bred front klättrar i värde, något som inte synts på många år.
Råvaror drar ifrån börsen
Ett sätt att förstå styrkan är att jämföra råvaror med aktier. Den långsiktiga jämförelsen mellan S&P 500 och råvaror visar att vi nu befinner oss i en fas där råvaror börjar slå aktier, skriver Shares Magazine.
Det är ovanligt, de senaste tio åren har tillväxtbolag och särskilt tech dominerat.
Men enligt Longtermtrends.net syns ett tydligt skifte i “stocks-to-commodities ratio”. Ett liknande mönster syntes senast under 2000-talets råvaruboom.
För investerare innebär det att portföljer som länge varit tungt viktade mot tech nu riskerar att halka efter om trenden fortsätter.
Koppar och gruvbolag i centrum
En särskild råvara sticker ut: koppar. Metallen beskrivs ofta som “doktor koppar” eftersom prisutvecklingen signalerar hur världsekonomin mår. Elektrifiering, elbilar och utbyggnaden av energinät gör att efterfrågan väntas öka dramatiskt.
Det märks också i gruvsektorn. Anglo Americans köp av kanadensiska Teck Resources är det senaste exemplet på hur storbolag vill säkra tillgång till framtida resurser. Flera analytiker ser det som starten på en ny våg av uppköp i branschen.
För svenska småsparare kan det innebära ökat intresse för bolag som Boliden, men också för bredare råvarufonder där koppar och andra metaller utgör en större del.
Fakta: CRB-index
- Ett råvaruindex som mäter prisutvecklingen på 19 olika råvaror.
- Inkluderar bland annat energi, jordbruk, ädelmetaller och industrimetaller.
- Har senaste tiden stigit till nivåer nära 17-årshögsta enligt Trading Economics.
Inflationshedge i oroliga tider
Råvaror har historiskt fungerat som skydd i tider av inflation. När priserna stiger tappar pengar i värde – men råvaror, som är fysiska tillgångar, kan behålla och till och med öka sitt värde.
Med en inflation i USA som väger runt tre procent är frågan högst aktuell. Centralbankernas manövrer ger inte samma skydd som tidigare, vilket gör att fler blickar mot råvaror för att sprida riskerna. Det skyhöga guldpriset är ett bra exempel.
Lägg därtill osäkerheten i världshandeln och ett geopolitiskt läge med kriser på flera fronter. Det skapar en miljö där investerare söker hårda tillgångar. Det är dock bra att bära med sig att många råvaror också är exponerade mot marknaden, och att dessa ofta faller tungt om stora ekonomier svalnar.
Slutsats: en ny era för råvaror?
Frågan är om vi står inför en längre råvaruboost eller bara ett kortvarigt rus. Det som talar för en längre trend är både strukturell efterfrågan på metaller och att råvaror fortfarande utgör en liten del av börsernas totala värdering.
För investerare innebär det en påminnelse: det som glimmar på råvarumarknaden kan just nu väga tyngre än en techaktie i portföljen.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
