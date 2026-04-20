Råvaran valdes bort av hedgefonderna – nu har vinden vänt

Syns mest i Asien

När dessa material blir dyrare ökar incitamenten för textilproducenter att i större utsträckning använda bomull i sina blandningar.

Effekten är särskilt tydlig i Asien, där många textilfabriker är beroende av insatsvaror från Gulfregionen.

Kostnadsökningarna slår därmed direkt mot marginalerna och bidrar till att skifta efterfrågan mot naturfiber.

Samtidigt ökar oron för utbudet. Stigande priser på gödningsmedel, också kopplade till energimarknaden, riskerar att minska odlingsarealen inför nästa säsong.

Finns faktorer som komplicerar

Prognoser pekar på att den globala bomullsmarknaden kan gå mot ett underskott på omkring 295 000 ton under säsongen 2026–2027.

Därtill bidrar fortsatt torka i centrala odlingsregioner i USA till osäkerhet kring produktionen.

Prisutvecklingen har redan varit kraftig. Bomullsterminer har stigit med omkring 22 procent sedan konfliktens början och handlas nu nära de högsta nivåerna på två år.

Uppgången stöds både av finansiella flöden och fundamentala faktorer. Trots den starka prisutvecklingen finns faktorer som kan dämpa ytterligare uppgångar.

Relativt stora lager fungerar som en buffert och kan begränsa prisrörelserna om efterfrågan skulle avta eller energipriserna falla tillbaka.

