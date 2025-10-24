Dagens PS
Räkna med maraton i skenande oljepriser

oljepris
Efter USA:s beslut att sanktionerna den ryska oljan är förväntan att oljepriset stiger kraftigt varje vecka framöver. (Foto: David Zalubowski/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

Enligt Bloomberg är förväntan att oljepriset studsar upp kraftigt varje vecka i spåren av de amerikanska sanktionerna mot Rysslands två oljejättar.

På fredagen är oljepriset på väg mot sin största uppgång under en vecka sedan juni, berättar nyhetsbyrån.

USA:s och Trumpadministrationens sanktioner mot rysk olja vänder uppochner på marknaden, framgår det.

Så mycket är oljepriset upp

Brent, det internationella riktmärket, har stigit med hela 7 procent under veckan, även om priset backat mot 65 dollar per fat under fredagen.

Den amerikanska WTI-oljan har just nu ett pris som ligger under 62 dollar fatet.

De nya USA-sanktionerna slår mot ryska oljebolagen Rosneft och Lukoil PJSC och det väntas bland annat leda till att råoljeflödena till Rysslands viktiga köpare Indien sjunker.

Vissa kinesiska raffinaderier uppges dessutom ha avbrutit sina inköp av rysk olja.

Opec varnar för högre priser

”De amerikanska åtgärderna kommer vid en tidpunkt då det globala utbudet ökar, och Ryssland har stor erfarenhet av att kringgå sanktioner – som har införts på grund av kriget i Ukraina. Kuwaits oljeminister sa att OPEC är beredd att öka produktionen om efterfrågan kräver det, och varnade för högre oljepriser”, skriver Bloomberg.

Nästa vecka möts Donald Trump och Kinas president Xi Jinping i Sydkorea, enligt plan.

Trump har deklarerat att han då tänker diskutera oljehandeln mellan Kina och Ryssland.

Då kan oljan bli ännu dyrare

Robert Rennie, chef för råvaru- och koldioxidforskning på Westpac Banking, säger i artikeln att det viktigaste härnäst är vad som händer med oljetransporterna inom sjöfarten. Om det blir ett ”plötsligt stopp för den ryska exporten” kan det medföra att oljepriset stiger ytterligare, enligt experten.

Ryssland utgår från att de amerikanska sanktionerna får effekt på budgeten men landet tänker parera för konsekvenserna så långt det är möjligt genom sitt nätverk av handlare och sin skuggflotta av tankfartyg. 

Detta uppger en tjänsteman nära Kreml i Moskva, förklarar Bloomberg.

EU pressar också Putin och Kreml

Även EU har satt press på makthavarna i Kreml genom ett nytt sanktionspaket riktat mot Rysslands energiinfrastruktur.

Ukraina attackerar vid sidan av det regelbundet ryska raffinaderier, råoljeledningar och exportterminaler och på torsdagen tog Ukraina på sig ansvaret för attacken mot en Rosneft-anläggning.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

