Räkna med maraton i skenande oljepriser

På fredagen är oljepriset på väg mot sin största uppgång under en vecka sedan juni, berättar nyhetsbyrån.

USA:s och Trumpadministrationens sanktioner mot rysk olja vänder uppochner på marknaden, framgår det.

Så mycket är oljepriset upp

Brent, det internationella riktmärket, har stigit med hela 7 procent under veckan, även om priset backat mot 65 dollar per fat under fredagen.

Den amerikanska WTI-oljan har just nu ett pris som ligger under 62 dollar fatet.

De nya USA-sanktionerna slår mot ryska oljebolagen Rosneft och Lukoil PJSC och det väntas bland annat leda till att råoljeflödena till Rysslands viktiga köpare Indien sjunker.

Vissa kinesiska raffinaderier uppges dessutom ha avbrutit sina inköp av rysk olja.