Rackarspel: USA och Saudi i maskopi om priset på olja

Priset på olja har fått sig en rejäl törn under 2025. Även om svenska politiker gärna vill ta åt sig äran för att bensin och diesel fallit ner till omkring 15 kronor, så beror det i första hand på att dollarn och framför allt världsmarknadspriset på olja har rasat.

Billig olja är trivsamt för oss som tankar bilen med jämna mellanrum, men för världens stora oljeproducenter innebär det kraftigt minskade intäkter. Oljealliansen OPEC+ höll länge nere sin produktion för att pressa priset, men nu går trenden åt andra hållet med ökad produktion – trots fallande marknadspriser och intäkter.

Från drygt 82 dollar till knappt 67 dollar. 2025 har medfört ett kraftigt ras för olja. (Bild: TradingEconomics)

Orsaken till den nya strategin

I en analys för Oilprice.com skriver författaren och finansjournalisten Simon Watkins om vad han tror ligger bakom skiftet.

Watkins pekar på att beslutet kan tolkas som en försmak på ännu ett priskrig, men historien talar emot. De senaste försöken, 2014 och 2020, blev kostsamma fiaskon för Saudiarabien och andra OPEC-länder. Hundratals miljarder dollar i förlorade oljeintäkter och svåra budgetunderskott blev resultatet.

Samtidigt finns en annan möjlig förklaring. USA har länge haft ett intresse av relativt låga men stabila oljepriser. För president Donald Trump är billigt bränsle en politisk nyckelfråga, inte minst inför kommande val. Varje ökning av bensinpriset riskerar att strypa konsumtionen och därmed väljarnas humör.

Finstämt samspel mellan Saudi och USA

Enligt Watkins är det därför sannolikt att Riyadh inte agerar utan Washingtons godkännande. Det pågår nu en snabb upptrappning av sanktioner mot Ryssland, Iran, Irak och Venezuela, samtliga stora oljeproducenter. När deras utbud stryps kan OPEC:s extra fat bli helt avgörande för att dämpa prisuppgångar.

Med andra ord kan den senaste produktionsökningen ses som en balansakt: att trycka ner priset tillräckligt för att blidka USA, samtidigt som Saudiarabien stärker sin marknadsandel. Risken är att intäkterna sjunker ytterligare på kort sikt, men strategin kan ge långsiktiga politiska vinster.

Få kan pumpa mer olja

Watkins framhåller också att Saudiarabien och Förenade Arabemiraten är de enda i OPEC+ med större ledig kapacitet. Det ger dem ett unikt spelrum, men också ett ansvar.

“Det är osannolikt att saudierna leder OPEC in i ännu ett priskrig just nu. Snarare tyder mycket på att de inte fattar sina beslut utan att konsultera Washington,” skriver han i Oilprice.

Det stora frågetecknet är om världen är på väg in i ännu en rundgång av oljepriskrig eller om OPEC denna gång lyckas spela ett mer sofistikerat spel. Mycket hänger på hur långt sanktionerna mot andra producenter faktiskt får effekt.