Opec har återigen lovat produktionsökningar av olja. Det kan komma att innebära att oljepriset sjunker under 60 dollar fatet inom kort.
Olja kan bli billigare lagom till nyårschampagnen
Under helgen kom nyheten om att Opec+-länderna planerar för ytterligare en produktionsökning, skriver Reuters.
De åtta medlemsländerna kommer att öka sin produktion av olja med 137 000 fat i oktober.
Beslutet från Opec+ att återigen höja produktionen kan ha varit mer blygsamt än väntat. Men priset ökade med ungefär 2 procent efter nyheten. Brentoljan ligger nu på över 66 dollar per fat medan den amerikanska WTI-oljan lyfte mot 63 dollar fatet.
Kan leda till lägre priser på olja över sikt
Men oljepriserna kan fortfarande sjunka under 60 dollar per fat i slutet av året och början av 2026. Det säger FGE NexantECA:s ordförande emeritus Fereidun Fesharaki till Bloomberg Television.
”Jag skulle säga att under 60 dollar under första kvartalet nästa år är möjligt. Mitten av 50 dollar är definitivt möjligt, och då kommer det att ha en stor inverkan på den amerikanska skifferproduktionen. Så utbudssidan kommer att gå ner, vilket också ger en skjuts upp till priserna”, sa han.
Även Internationella energiorganet, IEA, tror att överproduktionen kommer kunna leda till oljepriser närmare 50 dollar fatet, skriver Bloomberg.
Opec har ändrat strategi
Att Opec fortsätter höja produktionskvoterna har överraskat många. Men gruppen av oljeproducerande länder har varit konsekventa i sin strategi. De har övergivit att försöka hålla priset stabilt till förmån för att ta tillbaka marknadsandelar.
Länderna hade redan höjt produktionskvoterna med cirka 2,5 miljoner fat per dag. Detta utgör cirka 2,4 procent av den globala efterfrågan, mellan april och september. Detta satte en nedåtgående press på oljepriserna. Priserna har sjunkit med cirka 18 procent från sin högsta nivå 2025 i mitten av januari till 67 dollar per fat.
De nya tillskotten verkar komma vid den värsta tänkbara tidpunkten för marknaden. Den marknaden förväntas allmänt ha gått in i en längre period av överutbud. Detta beror på produktionsökningar i Argentina, Kanada, USA och på andra håll.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
