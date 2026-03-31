Norska bränslepriser har drivit vissa av våra landsgrannar till svenska bensinmackar, i jakt på billigare priser. Men nu slopar norska regeringen flera avgifter för att stävja priserna.
Nu slipper norrmännen vallfärda till Sverige för billig bensin
Igår meddelade norska regeringen att vägavgiften som tas ut på drivmedelspriserna i landet sätts till till noll.
För norrmännen innebär det en sänkning med 4,32 SEK per liter bensin, och 2,79 SEK per liter diesel, inklusive moms.
”Knappt en enda svensk registreringsskylt gick att skymta”
Ändringen går i kraft 1 april, och prisjusteringen är efterlängtad. Bara för ett par dagar sedan rapporterade norska Aftenposten om hur norrmännen vallfärdade över gränsen till Nordby shoppingcenter i svenska Strömstad, bland annat för att tanka.
”Köerna till bensinstationen är så långa att en av avfarterna till centrumet var stängd”, kommenterade Aftenpostens Hans Olav Torgersen från platsen.
Knappt en enda svensk registreringsskylt gick att skymta.
Drivmedlet är så billigt på den svenska macken, skriver Aftenposten, att vissa inte bara fyllde tanken på bilen. En del hade också med sig dunkar att fylla på. Tullverket befarar smuggling när prisskillnaderna är stora.
”Det är självklart möjligt att smuggla drivmedel, precis som allt annat det går att tjäna pengar på. Så vi är förberedda på att det kan ske”, sade Per Kristian Grandal, sektionschef vid Tullverket i Svinesund, till NRK.
Kostar miljarder
Men nu ska alltså en prissänkning driva norrmännen till de norska mackarna istället.
Själva sänkningsärendet ska ha behandlades snabbt efter att priserna på drivmedel har skjutit i höjden i spåren av Iran-kriget.
”Vi utgår nu från att bensinstationerna följer upp detta så att skattesänkningarna faktiskt kommer konsumenterna till godo”, sade norska finansministern Jens Stoltenberg till Aftenposten.
Även CO₂-skatten på mineralolja för fiske och fångst i fjärran och närliggande farvatten sätts till noll.
Stoltenberg uppgav också att åtgärden totalt kommer att kosta cirka 6,7 miljarder svenska kronor.