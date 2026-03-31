Nu slipper norrmännen vallfärda till Sverige för billig bensin

Läs mer: Världens största fond sårbar för AI-bubbla

”Knappt en enda svensk registreringsskylt gick att skymta”

Ändringen går i kraft 1 april, och prisjusteringen är efterlängtad. Bara för ett par dagar sedan rapporterade norska Aftenposten om hur norrmännen vallfärdade över gränsen till Nordby shoppingcenter i svenska Strömstad, bland annat för att tanka.

”Köerna till bensinstationen är så långa att en av avfarterna till centrumet var stängd”, kommenterade Aftenpostens Hans Olav Torgersen från platsen.

Knappt en enda svensk registreringsskylt gick att skymta.

Drivmedlet är så billigt på den svenska macken, skriver Aftenposten, att vissa inte bara fyllde tanken på bilen. En del hade också med sig dunkar att fylla på. Tullverket befarar smuggling när prisskillnaderna är stora.

Läs mer: 22 miljarder i kassan – nu ska de shoppa svenska börsbolag

”Det är självklart möjligt att smuggla drivmedel, precis som allt annat det går att tjäna pengar på. Så vi är förberedda på att det kan ske”, sade Per Kristian Grandal, sektionschef vid Tullverket i Svinesund, till NRK.