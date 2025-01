Naturgas – nytt vapen för USA och Qatar

Råvaror

Goldman Sachs: Det fördröjer guld-rallyt i år

Goldman Sachs reviderar sin prognos för guld och spår nu att nivån 3 000 dollar per uns kan dröja till nästa år. Så sent som den 18 november förra året höll den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs fast vid sin prognos att guld kan nå 3 000 dollar per uns i slutet av 2025. Den ståndpunkten …