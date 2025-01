Nu är det stopp för rysk gas – nästan

Relevance Communication Nordic AB har under det senaste året utvecklats till en betydande aktör inom svensk ekonomijournalistik. I december 2023 slogs News 55 AB och Dagens PS Media AB samman, och i april fortsatte vår förvärvsstrategi genom att förvärva Realtid. Som bolagets vd Fredrik Lundberg uttrycker det: "Som en nyhetssajt står man starkare tillsammans än …

”Ett av Moskvas största nederlag”

Samtidigt skriver Ukrainas Volodymyr Zelenskyj på Telegram att slutet på gastransiteringen genom hans land är ”ett av Moskvas största nederlag” och uppmanar USA att leverera mer gas till Europa.

“Ju mer det finns på marknaden från Europas sanna partners, desto snabbare kommer vi att övervinna de sista negativa konsekvenserna av det europeiska energiberoendet av Ryssland”, skriver presidenten.

EU-kommissionen säger att man varit förberedd på förändringen.

“Den europeiska gasinfrastrukturen är tillräckligt flexibel för att tillhandahålla gas av icke-ryskt ursprung”, säger en talesperson för kommissionen.

“Den har förstärkts med betydande ny importkapacitet för LNG, flytande naturgas, sedan 2022”.

En dryg tredjedel

EU har minskat sitt beroende av rysk energi sedan kriget i Ukraina inleddes. Det har man gjort genom att köpa mer gas från Norge och LNG från Qatar och USA.

Det är en stor omställning. När den ryska andelen av den europeiska gasmarknaden var som högst, låg den på 35 procent.

Ukraina kommer att förlora upp till 1 miljard dollar per år i transitavgifter från Ryssland från och med årsskiftet.

Det kommer Ukraina att kompensera genom att fyrdubbla avgifterna för gas till inhemska konsumenter.

Ryska Gazprom å sin sida kommer att förlora nära 5 miljarder dollar i gasförsäljning.

Företaget har under de senaste veckorna levererat rysk gas till Österrike via Slovakien. Slovakien säger att man kommer att försörja gaskunder via rörledningen från Tyskland och Ungern men till högre kostnader.

