För den som vill ha en portfölj med rejäla utdelningar har det goda året för många råvaror medfört kraftiga vinster i flera välkända bolag.
Högsäsong för utdelningsjägare: Råvaror avkastar stort
Investerare söker förstås stabila kassaflöden även när inflation och geopolitik gör börsen skakig. Ett av områdena som sticker ut är råvarujättar inom olja och gruvdrift, rapporterar tyska Focus Money.
Här finns inte bara stabila vinster utan också utdelningar som får många andra branscher att blekna.
De internationella oljebolagen skeppar just nu ut rejält med pengar till sina aktieägare. Samtidigt har flera stora gruvkoncerner klivit fram som oväntade utdelningsmaskiner.
Kombinationen gör att råvarusektorn blivit ett hett alternativ för dem som vill diversifiera sin portfölj och kanske leva gott på direktavkastning.
Koppar, nickel och olja i fokus
Bakgrunden är enkel men kraftfull. Energibehovet stiger, samtidigt som övergången till grön teknik kräver enorma mängder metaller.
Koppar, nickel och litium ses som fundamentala byggstenar för framtiden. För investerare innebär det att bolag som bryter och levererar dessa råvaror har fått en ny strategisk roll.
Samtidigt har oljan inte tappat sin lyskraft, trots klimathot och sänkta priser. Oljejättar som BP och OMV att leverera enorma vinster och dela med sig i form av höga utdelningar.
Att kombinera energibolag med metallproducenter kan därför bli ett sätt att sprida risken genom att både rida på den gröna omställningen och att säkra kontanta kassaflöden.
Tunga namn på listan
Bland bolagen som pekas ut av Focus Money finns flera klassiska jättar.
BP lockar med stark återhämtning och utdelning på över 5 procent. Fresnillo, Mexikos silver- och guldproducent, har rusat på börsen. Sydafrikanska Gold Fields och gruvgiganten Rio Tinto hör också till de stora utdelarna, liksom brasilianska Vale, som dominerar inom järnmalm och nickel.
Alla dessa aktier förenas av två faktorer: höga kassaflöden och en vilja att kompensera ägarna rikligt.
För långsiktiga investerare blir det därför en kombination av värdeökning och direktavkastning som är svår att matcha i andra sektorer.
Råvaror ger möjlighet – men också risk
Det finns förstås en baksida. Råvarupriser är kända för sina svängningar, och politiska konflikter kan snabbt ändra spelplanen.
Några stora utdelningsbolag inom råvaror
- BP (olja/gas) – direktavkastning ca 5,3 %
- Fresnillo (silver/guld) – ca 3,5 %
- Gold Fields (guld) – ca 4,2 %
- OMV (olja/gas) – ca 7,4 %
- Rio Tinto (gruvdrift) – ca 5,7 %
- Vale (järnmalm/nickel) – ca 8,2 %
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
