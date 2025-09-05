Högsäsong för utdelningsjägare: Råvaror avkastar stort

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Investerare söker förstås stabila kassaflöden även när inflation och geopolitik gör börsen skakig. Ett av områdena som sticker ut är råvarujättar inom olja och gruvdrift, rapporterar tyska Focus Money.

Här finns inte bara stabila vinster utan också utdelningar som får många andra branscher att blekna.

De internationella oljebolagen skeppar just nu ut rejält med pengar till sina aktieägare. Samtidigt har flera stora gruvkoncerner klivit fram som oväntade utdelningsmaskiner.

Kombinationen gör att råvarusektorn blivit ett hett alternativ för dem som vill diversifiera sin portfölj och kanske leva gott på direktavkastning.

Koppar, nickel och olja i fokus

Bakgrunden är enkel men kraftfull. Energibehovet stiger, samtidigt som övergången till grön teknik kräver enorma mängder metaller.

Koppar, nickel och litium ses som fundamentala byggstenar för framtiden. För investerare innebär det att bolag som bryter och levererar dessa råvaror har fått en ny strategisk roll.

Samtidigt har oljan inte tappat sin lyskraft, trots klimathot och sänkta priser. Oljejättar som BP och OMV att leverera enorma vinster och dela med sig i form av höga utdelningar.

Att kombinera energibolag med metallproducenter kan därför bli ett sätt att sprida risken genom att både rida på den gröna omställningen och att säkra kontanta kassaflöden.