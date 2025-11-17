Hela EU behöver koppar – historiska borrkärnor kan ha svaret

Trots det går marknaden snabbt mot ett underskott. Efterfrågan på koppar ökar, men antalet nya projekt i pipeline är för få. Det är en ekvation som oroar industrin, särskilt i Europa där beroendet av importerad koppar är nästan totalt.

Nu växer intresset för en oväntad lösning. Ett svar på EU:s råvarubrist kan ligga gömt i dammiga arkiv. Borrprover, insamlade för flera decennier sedan, håller på att plockas fram på borden igen.

Historiska fyndigheter väcks till liv

I östra delen av ett av unionens medlemsländer har geologer inlett en omfattande genomgång av borrkärnor som togs upp för mer än 40 år sedan. Proverna kommer från ett område med lång gruvtradition och kan ge nytt ljus över outnyttjad potential.

Den här typen av borrprover kan visa var EU kan hitta kritiska råvaror på hemmaplan.

Initiativet leds av landets geologiska myndighet. Dr. Gabriele Aderhold, avdelningschef, beskriver satsningen som avgörande för framtida försörjning. Proverna arkiverades just för att kunna studeras av kommande generationer, och nu är tiden inne, rapporterar tyska Frankfurter Rundschau.

Förhoppningen är att gamla data ska avslöja nya möjligheter. Med rätt förutsättningar kan fyndigheterna bli ett lokalt tillskott till en råvara som klassas som “kritisk” av EU.

Fakta: Svenskt koppar

I Sverige produceras koppar främst av Boliden och Viscaria. En tredje aktör är inne i en utforsknings- och tillståndsprocess för ett stort kopparprojekt i Dalsland.

Handelsbankens råvaruexpert, Christian Kopfer, säger till Dagens PS att koppar sannolikt är den bäst positionerade industrimetallen som förekommer i Sverige.

EU jagar råvarusäkerhet

Bakgrunden är EU:s lag om kritiska råvaror, CRMA, som ska minska importberoendet och tvinga fram fler projekt inom unionens gränser. Koppar pekas ut som central för energiomställningen. Den används i allt från utbyggnaden av elnätet, laddinfrastruktur till batterier och avancerad elektronik.

Projektet i det aktuella området visar vad unionen hoppas på: fler inhemska värdekedjor, fler jobb och minskat beroende av utomeuropeiska leverantörer. Det rör en råvara som även lockar helt andra aktörer. Kopparstölderna i regionen har ökat, vilket säger något om metallens värde.

Frågan är nu vad borrkärnorna avslöjar. Om de historiska fyndigheterna bekräftas kan EU få ett välkommet tillskott när kontinenten försöker bygga en mer robust råvaruförsörjning.