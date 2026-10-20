Västafrika med Ghana i spetsen liknas vid guldets nya vilda västern. Ghanas exportförbud av råmineraler ska börja gälla från 2030, enligt planerna.
Guldlandet Ghana stoppar råexporten – mineralerna ska förädlas hemma
Ghana tar nu ett historiskt grepp om sina naturresurser. Landets president John Mahama inför ett totalt stopp för export av oprocessade mineraler till år 2030. Beskedet förändrar förutsättningarna för den internationella gruvindustrin i grunden och markerar ett tydligt paradigmskifte för hur afrikanska länder vill hantera sina värdefulla råvaror i framtiden.
Mahama deklarerar att exportstoppet syftar till att försöka få ut mer värde av Ghanas naturresurser och stimulera den inhemska industrialiseringen, uppger Mining.com.
”Jag har satt ett tydligt mål att råmineraler inte längre ska lämna våra kuster år 2030″, säger presidenten.
Tydliga ambitioner i huvudstaden
Han presenterade den nya strategin under en stor gruvkonferens i landets huvudstad Accra. Målet är att säkerställa att värdefulla tillgångar som bauxite, mangan, järn och litium stannar inom landets gränser för att förädlas på hemmaplan. Landet vill sluta exportera billiga råvaror och i stället bygga upp en stark inhemsk industriell bas, heter det.
Investeringar och framtida samarbeten måste anpassas efter de nya spelreglerna. President John Mahama understryker att detta är en nödvändig linje för nationens utveckling och att investerare måste förstå det.
Processen kommer att ske gradvis genom en fasad modell. Den stöds av ny lagstiftning, fastställda tidslinjer samt särskilda krav för varje enskild mineral. Ghana har redan infört stopp för export av järnskrot, icke-järnmetaller och råguld som utvinns av hantverksmässiga småskaliga gruvarbetare. Landet intar därmed en ledande roll i en bredare regional trend i Afrika.
Västafrika jämförs med vilda västern
Utvecklingen i Ghana speglar en bredare geopolitisk rörelse över hela den afrikanska kontinenten. Flera nationer väljer nu att agera mot att utländska bolag enbart plundrar jorden på rikedomar utan att skapa lokala jobb eller industriell tillväxt. Guinea överväger restriktioner för bauxitleveranser medan Zimbabwe förbjuder export av litiumkoncentrat. Kongo-Kinshasa inför samtidigt strikta volymbegränsningar för kobolt, konstaterar Mining.com.
Flera stater bygger eller planerar dessutom egna guldraffinaderier för att behålla mer av värdet.
”Guldbrytningens nya vilda västern är Västafrika”, skriver The Wall Street Journal.
Nya gruvor växer som svampar ur jorden
Den amerikanska affärstidningen uppger att gruvföretag har rusat till Västafrika de senaste åren och investerat miljarder dollar i nya guldgruvor för att tjäna pengar på nära rekordpriser för den glänsande råvaran.
Enligt WSJ har minst 17 nya guldgruvor startat produktion i regionen sedan 2020, till en kostnad av mer än 4 miljarder dollar, enligt S&P Global Energy. Västafrika står nu för cirka 15 procnt av den globala guldproduktionen, en ökning från 10 procent för bara ett decennium sedan. Och fler gruvor är på gång.
”I Afrika finns det fortfarande mycket guld att hitta. Det är definitivt ett område som folk fokuserar på. Vi har för närvarande 10 borriggar vid ett av våra prospekteringsprojekt i Elfenbenskusten, men riggar blir allt svårare att få tag på”, berättar Christopher Eger, vd för australiska Resolute Mining, för Wall Street Journal som förklarar att företaget redan har tillgångar och projekt i krigshärjade Mali och tre andra västafrikanska länder.
Därför utmärker sig Ghana i regionen
Ghana intar en särställning på den globala marknaden som en av världens absolut största guldproducenter. Internationella giganter som AngloGold Ashanti, Zijin Mining och Gold Fields bedriver omfattande verksamhet i landet och exporterar i dag den ädla metallen i halvraffinerad form.
Landet är dessutom världens tredje största exportör av mangan. Det svarar för omkring tio procent av det globala utbudet enligt uppgifter från USA:s geologiska myndighet. Ghana har också stora reserver av bauxite och räknas som en mindre producent av denna viktiga metall.