Guldlandet Ghana stoppar råexporten – mineralerna ska förädlas hemma

Mahama deklarerar att exportstoppet syftar till att försöka få ut mer värde av Ghanas naturresurser och stimulera den inhemska industrialiseringen, uppger Mining.com.

”Jag har satt ett tydligt mål att råmineraler inte längre ska lämna våra kuster år 2030″, säger presidenten.

Tydliga ambitioner i huvudstaden

Han presenterade den nya strategin under en stor gruvkonferens i landets huvudstad Accra. Målet är att säkerställa att värdefulla tillgångar som bauxite, mangan, järn och litium stannar inom landets gränser för att förädlas på hemmaplan. Landet vill sluta exportera billiga råvaror och i stället bygga upp en stark inhemsk industriell bas, heter det.

Investeringar och framtida samarbeten måste anpassas efter de nya spelreglerna. President John Mahama understryker att detta är en nödvändig linje för nationens utveckling och att investerare måste förstå det.

Processen kommer att ske gradvis genom en fasad modell. Den stöds av ny lagstiftning, fastställda tidslinjer samt särskilda krav för varje enskild mineral. Ghana har redan infört stopp för export av järnskrot, icke-järnmetaller och råguld som utvinns av hantverksmässiga småskaliga gruvarbetare. Landet intar därmed en ledande roll i en bredare regional trend i Afrika.