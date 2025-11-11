Dagens PS
Kinas offensiv trycker upp guldpriserna

Guld
Många länder utökar sin guldreserv och det trycker priset på guld uppåt. (Foto: Janerik Henriksson)
Roland Klinga
Roland Klinga
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Priset på guld väntas nå rekordnivåer under slutet av nästa år när fler länder fyller på med guld i sin valutareserv.

Guldpriset förutspås stiga till över 5 000 dollar per uns till slutet av nästa år. Priset drivs upp av att centralbanker i växande ekonomier köper guld, enligt JP Morgan Private Bank, skriver mining.com.

25 procents uppgång till nästa år

Det är riktig guldrusch just nu. Priserna har stigit med 50 procent i år. Och analytikern Alex Wolf på JP Morgan tror att priserna kommer att stiga änder mer till slutet av 2026. Han tror att det kan landa på så mycket som 5 300 dollar. Det är 25 procent mer än vad priset är i dagsläget.

Läs mer: Guldpriserna når inte tidigare toppar – trots allt (Dagens PS)

Han menar att guld har blivit viktigare som en del av valutareserven. ”Även om den forfarande är en relativt liten del så är den viktig. Framför allt i framväxande marknader ser vi att man ökar på sin andel guld”, säger han.

Kina i framkant

Enligt mining.com köpte centralbanker in 634 ton med ädelmetaller till sina reserver under september. Inköpen har främst gjorts av Kina. Enligt analyserna är Kinas mål att bygga upp ett större oberoende gentemot ”USA-centrerade” finansmarknader. Även Polen, Turkiet och Kazakstan noteras ha utökat sina guldreserver.

Läs mer: Guldpriserna ökar – dollarn faller tillbaka (Dagens PS)

Enligt Alex Wolf så är fortfarande dollar viktigt på växande marknader. ”Och så kommer det att vara. Jag tror inte att länder kommer att helt byta dollar mot guld. Men en större andel av valutareserven kommer att bestå av guld”, säger han. Han tror också att flera investerares portföljer kommer att innehålla guld. ”I dag är andelen relativt liten”, inflikar han.

JP Morgans spådom om att guldpriset ska stiga så mycket sticker ut på Wall Street. Goldman Sachs talar om ett guldpris på strax under 5 000 dollar i slutet av nästa år.

Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

