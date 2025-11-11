Kinas offensiv trycker upp guldpriserna

Guldpriset förutspås stiga till över 5 000 dollar per uns till slutet av nästa år. Priset drivs upp av att centralbanker i växande ekonomier köper guld, enligt JP Morgan Private Bank, skriver mining.com.

25 procents uppgång till nästa år

Det är riktig guldrusch just nu. Priserna har stigit med 50 procent i år. Och analytikern Alex Wolf på JP Morgan tror att priserna kommer att stiga änder mer till slutet av 2026. Han tror att det kan landa på så mycket som 5 300 dollar. Det är 25 procent mer än vad priset är i dagsläget.

Han menar att guld har blivit viktigare som en del av valutareserven. ”Även om den forfarande är en relativt liten del så är den viktig. Framför allt i framväxande marknader ser vi att man ökar på sin andel guld”, säger han.

Kina i framkant

Enligt mining.com köpte centralbanker in 634 ton med ädelmetaller till sina reserver under september. Inköpen har främst gjorts av Kina. Enligt analyserna är Kinas mål att bygga upp ett större oberoende gentemot ”USA-centrerade” finansmarknader. Även Polen, Turkiet och Kazakstan noteras ha utökat sina guldreserver.

Enligt Alex Wolf så är fortfarande dollar viktigt på växande marknader. ”Och så kommer det att vara. Jag tror inte att länder kommer att helt byta dollar mot guld. Men en större andel av valutareserven kommer att bestå av guld”, säger han. Han tror också att flera investerares portföljer kommer att innehålla guld. ”I dag är andelen relativt liten”, inflikar han.

JP Morgans spådom om att guldpriset ska stiga så mycket sticker ut på Wall Street. Goldman Sachs talar om ett guldpris på strax under 5 000 dollar i slutet av nästa år.