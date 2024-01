Dannemoragruvan kan öppna sedan miljötillstånd gått igenom

Det har inte kommit in några överklaganden mot Grangex miljötillstånd för Dannemoragruvan vilket innebär att bolaget därmed kan börja bryta järnmalm i gruvan om två år. Det står nu klart att det inte har kommit in några överklaganden under perioden som överklaganden kunde göras så det är därmed grönt ljus för Grängesberg Exploration Holding AB …