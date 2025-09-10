Guldpriset har bara stigit och stigit. Det skapar stora vinster för bolag i råvaruländer som Australien – men det medför också problem.
Gruvbolag täljer guld när priset fortsätter uppåt
Det låga oljepriset gör det svårt för producenter att överleva.
När det gäller guld är situationen den helt motsatta.
Det historiskt höga guldpriset har utlöst en ny boom i Australien, där gruvbolagen ser rekordstarka kassaflöden, skriver Råvarumarknaden.se.
Investerar inte allt från guld
Priset ligger nu kring 5 000 australiska dollar per uns, vilket har gjort det extremt lönsamt att utvinna guld på landets traditionellt guldrika marker, särskilt i västra delen.
Stora aktörer som Northern Star och Evolution Mining rapporterar starka resultat och har dragit lärdomar från tidigare cykler.
Till skillnad från föregående boom, då bolagen använde vinsterna till expansiva investeringar som inte alltid gav utdelning, visar företagen nu större disciplin.
Prioriterar utdelningar
Istället för att riskera överetablering prioriterar de utdelningar och aktieåterköp, vilket stärker relationen till aktieägarna.
Utvecklingen påminner om den amerikanska skifferoljeboomen. Även där gick bolagen i en första fas miste om förtroende genom att återinvestera nästan allt kapital.
Men i den senaste cykeln har producenterna, likt de australiska gruvbolagen nu, valt att fokusera mer på lönsamhet.
Guldpriset får olika effekter
Samtidigt är guldet en global marknad, och prisnivåerna påverkar länder på olika sätt. I Europa, där industrin länge kämpat med låg produktivitet, har råvaruboomen blivit en påminnelse om skillnaden i tillväxtpotential.
Australien lyckas utnyttja prisrallyt för att stärka exportintäkterna och aktiemarknadens förtroende.
Italien, med sin starka guldsmedstradition, får snarare se prisuppgången som en kostnadsdrivande faktor för tillverkningsindustrin än en ekonomisk motor, skriver Wall Street Journal.
Svårt med kontroller
Den kontrasten illustrerar hur råvaruberoende ekonomier som Australien kan dra nytta av cykliska uppgångar, medan förädlings- och industriländer riskerar att tyngas av stigande insatskostnader.
I Brasilien skapar samma prisnivåer en annan typ av dynamik.
Landet är en stor guldproducent, men myndigheterna varnar för att uppgången göder illegala verksamheter, särskilt i Amazonasregionen där det är svårt att göra kontroller, skriver BNamericas.
Försöker strama åt regelverket
Federal åklagarmyndighet har därför uppmanat både den nationella gruvmyndigheten och delstaternas miljöorgan att strama åt regelverket.
Förslagen inkluderar skärpta licenskrav, krav på dokumenterad teknik för malmförädling och ett totalförbud mot kvicksilver i utvinningen.
