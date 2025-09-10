Gruvbolag täljer guld när priset fortsätter uppåt

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Prioriterar utdelningar

Istället för att riskera överetablering prioriterar de utdelningar och aktieåterköp, vilket stärker relationen till aktieägarna.

ANNONS

Utvecklingen påminner om den amerikanska skifferoljeboomen. Även där gick bolagen i en första fas miste om förtroende genom att återinvestera nästan allt kapital.

Men i den senaste cykeln har producenterna, likt de australiska gruvbolagen nu, valt att fokusera mer på lönsamhet.

Guldpriset får olika effekter

Samtidigt är guldet en global marknad, och prisnivåerna påverkar länder på olika sätt. I Europa, där industrin länge kämpat med låg produktivitet, har råvaruboomen blivit en påminnelse om skillnaden i tillväxtpotential.

Australien lyckas utnyttja prisrallyt för att stärka exportintäkterna och aktiemarknadens förtroende.

Italien, med sin starka guldsmedstradition, får snarare se prisuppgången som en kostnadsdrivande faktor för tillverkningsindustrin än en ekonomisk motor, skriver Wall Street Journal.

Svårt med kontroller

Den kontrasten illustrerar hur råvaruberoende ekonomier som Australien kan dra nytta av cykliska uppgångar, medan förädlings- och industriländer riskerar att tyngas av stigande insatskostnader.

I Brasilien skapar samma prisnivåer en annan typ av dynamik.

ANNONS

Landet är en stor guldproducent, men myndigheterna varnar för att uppgången göder illegala verksamheter, särskilt i Amazonasregionen där det är svårt att göra kontroller, skriver BNamericas.

Försöker strama åt regelverket

Federal åklagarmyndighet har därför uppmanat både den nationella gruvmyndigheten och delstaternas miljöorgan att strama åt regelverket.

Förslagen inkluderar skärpta licenskrav, krav på dokumenterad teknik för malmförädling och ett totalförbud mot kvicksilver i utvinningen.