Alla vill ha guld – därför ratas obligationer

Guld är hetare än obligationer för den som vill spara säkert. Foto: (Chris Liverani / Haberdoedas / Unsplash)
Johan Colliander
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

I en dramatisk omsvängning i de globala finansmarknaderna har investerare börjat avyttra obligationer. Nu söker man skydd i guld, som nått historiska prisnivåer.

Nyheter om stigande obligationsräntor har varvats med nyheter om stigande guldpriser de senaste dagarna. Flera statsobligationer i länder som USA, Frankrike, Tyskland och Storbritannien har sett sina räntor stiga.

Säljtrycket i obligationsmarknaden, särskilt på längre löptider, speglar en växande oro över stigande statsskulder och en oro för att centralbankernas oberoende kan äventyras. Investerare söker efter säkra tillgångar i en allt mer instabil värld, och guldet fungerar nu som ett motviktsval till osäkra obligationer, skriver CNBC.

Nu rusar guldpriset till nya rekordnivåer

Bakgrunden till att guldpriset når nya höjder är förväntan om stundande räntesänkningar i USA vid sidan av en utbredd oro för den amerikanska

Det driver obligationsförsäljningen

Obligationsmarknaderna har drabbats av stora kursfall och avkastningen på långfristiga obligationer har stigit, vilket sänker priserna.

Guldhar ökat i pris. Obligationer har sjunkit. (Foto: Mike Groll/AP-TT)

Denna trend är tydligt kopplad till investerares rädsla för att politiska beslut kan påverka centralbankers oberoende, särskilt i USA, där det finns spekulationer om politisk påverkan på Federal Reserve.

Att globala investerare flyr obligationsmarknaden tyder på att osäkerheten är strukturell snarare än tillfällig.

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Guld är en trygg hamn i oroliga tider

Guldpriset har rusat till rekordnivåer, över 3 500 dollar per uns, i takt med att investerare satsar på en flykt till säkra hamnar. Enligt en ny prognos från Goldman Sachs kan det priset skjuta ännu mer i höjden upp till 5 000 dollar per uns om amerikanska Fed försvagas ytterligare.

Guldets attraktionskraft stärks också av att penningpolitiken väntas bli mer expansiv. Lägre räntor bidrar till att minska alternativen för räntedrivna investeringar, vilket gör guldet mer lockande.

Dessutom pressas dollarn, vilket utgör ytterligare en drivkraft, eftersom ett svagare dollar gör guldet billigare för köpare med andra valutor.

Centralbankerna bunkar – högsta nivån sedan 1996

Det är heller inte bara privata investerare som vill ha guld i dessa tider.

Samtidigt som guldet slår ny prisrekord har banker också bunkrat ädelmetallen. Detta till en sådan grad att utländska banker nu för första gången sedan 1996 har mer guld i sina innehav än amerikanska statsobligationer. Detta enligt Bloomberg-data sammanställd av Crescat Capitals makrostrateg Tavi Costa, publicerad på X.

Inget tyder heller på att den trenden kommer att avta. Enligt en centralbanksundersökning gjord av World Gold Council framkom att en överväldigande majoritet av de svarande tror att de globala centralbankernas guldreserver kommer att öka under de kommande 12 månaderna.

Guldobligationer
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

