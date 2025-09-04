Alla vill ha guld – därför ratas obligationer

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Nyheter om stigande obligationsräntor har varvats med nyheter om stigande guldpriser de senaste dagarna. Flera statsobligationer i länder som USA, Frankrike, Tyskland och Storbritannien har sett sina räntor stiga.

Säljtrycket i obligationsmarknaden, särskilt på längre löptider, speglar en växande oro över stigande statsskulder och en oro för att centralbankernas oberoende kan äventyras. Investerare söker efter säkra tillgångar i en allt mer instabil värld, och guldet fungerar nu som ett motviktsval till osäkra obligationer, skriver CNBC.

ANNONS

Det driver obligationsförsäljningen

Obligationsmarknaderna har drabbats av stora kursfall och avkastningen på långfristiga obligationer har stigit, vilket sänker priserna.

Guldhar ökat i pris. Obligationer har sjunkit. (Foto: Mike Groll/AP-TT)

Denna trend är tydligt kopplad till investerares rädsla för att politiska beslut kan påverka centralbankers oberoende, särskilt i USA, där det finns spekulationer om politisk påverkan på Federal Reserve.

Missa inte:

Guldkaoset – Schweiz kris når världsmarknaderna. Realtid

Att globala investerare flyr obligationsmarknaden tyder på att osäkerheten är strukturell snarare än tillfällig.