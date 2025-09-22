Oljepriset har sjunkit kraftigt den senaste tiden vilket innebär bekymmer för producenterna. Men oljeraffinaderierna har rusat på börsen.
Från bortglömda till börsvinnare: här är de dolda oljeinvesteringarna
Bolag som Valero Energy och Marathon Petroleum har stigit minst 30 procent i år på börsen, vilket placerar dem före cirka 90 procent av S&P 500-företagen, skriver Bloomberg.
Mindre raffinaderier har haft ännu större framgångar. Par Pacific Holdings har fördubblat sitt värde och CVR Energy har ökat med 83 procent under 2025.
Från boom till nedskärningar – oljebolagen bromsar in hårt
De stora oljebolagen börjar dra i handbromsen när priset på olja sjunker mot 60 dollar per fat. Företagen minskar investeringar och genomför
Sänkta råvarupriser höjer marginalerna.
Framgången beror på flera faktorer. När kostnaden för råolja, raffinaderiernas huvudkomponent, har sjunkit och bensinpriserna hållit sig stabila har företagens marginaler förbättrats markant.
Trots detta är energisektorn underexponerad bland investerare, och olja- och gasaktier utgör nu mindre än 3 procent av S&P 500, enligt 22V Research.
“När oljepriserna sjunker brukar man sälja sina oljeaktier och köpa raffinaderierna”, säger Rob Thummel, vd och portföljförvaltare på Tortoise Capital Advisors LLC till Bloomberg.
Win-win för investerare i olja
Analytiker ser raffinaderier som ett attraktivt sätt att få exponering mot petroleum, även om oljepriserna skulle börja stiga.
“Sentimentet för energi ligger fortfarande i botten, säger Eric Nuttall, partner och senior portföljförvaltare på Ninepoint Partner till Bloomberg. Enligt honom kan det innebära köpläge.
Ytterligare faktorer stärker sektorns potential. OPEC har ökat produktionen, vilket pressat priserna nedåt, och icke-OPEC-produktion väntas också stiga.
Brist på raffinaderier kan gynna sektorn
Äldre raffinaderier stänger medan få nya byggs, vilket skapar ett visst “bristvärde” för befintliga aktier. Dessutom kan ett nytt förslag från Trump-administrationen som undantar små raffinaderier från krav på förnybara bränslen ge ytterligare stöd, skriver Reuters.
Vissa risker kvarstår, bland annat säsongsvariationer där efterfrågan på raffinerade produkter vanligtvis avtar efter sommaren.
Men analytiker pekar på att attacker mot rysk energi-infrastruktur och låga dieselinventarier kan skapa en bull-marknad för raffinaderier de kommande 6–12 månaderna.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
