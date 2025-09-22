Från bortglömda till börsvinnare: här är de dolda oljeinvesteringarna

Bolag som Valero Energy och Marathon Petroleum har stigit minst 30 procent i år på börsen, vilket placerar dem före cirka 90 procent av S&P 500-företagen, skriver Bloomberg.

Mindre raffinaderier har haft ännu större framgångar. Par Pacific Holdings har fördubblat sitt värde och CVR Energy har ökat med 83 procent under 2025.

ANNONS

Sänkta råvarupriser höjer marginalerna.

Framgången beror på flera faktorer. När kostnaden för råolja, raffinaderiernas huvudkomponent, har sjunkit och bensinpriserna hållit sig stabila har företagens marginaler förbättrats markant.

Trots detta är energisektorn underexponerad bland investerare, och olja- och gasaktier utgör nu mindre än 3 procent av S&P 500, enligt 22V Research.

Läs även:

Från världens dyraste bolag till börsfiasko – oljejätten rasar. Realtid

“När oljepriserna sjunker brukar man sälja sina oljeaktier och köpa raffinaderierna”, säger Rob Thummel, vd och portföljförvaltare på Tortoise Capital Advisors LLC till Bloomberg.