EU-landet kan ta täten i en snabbt växande miljardindustri

bioplastik pellets
Bioplastik i pelletform, ett första steg i processen som kan ersätta traditionell fossilplast. (Foto: Jeff Dean/AP/TT)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Med rekordhöga nivåer av plastavfall och en växande industri för alternativa plastmaterial kan Irland bli ett globalt center för bioplastik, ett material som både lockar investerare och ställer krav på cirkulär ekonomi.

Irland hör till EU-länderna med högst mängd plastavfall per invånare, vilket skapar både ett tryck och en möjlighet för ny materialteknik. Enligt en artikel från RTÉ är Irlands plastavfall per person nära det dubbla EU-genomsnittet.

Samtidigt visar data från Environmental Protection Agency, EPA, att återvinningsgraden för plastförpackningar i Irland ligger mycket lågt med endast cirka 30 procent år 2023, trots att målet är 50 procent.

Den stora mängden avfall och ineffektiva återvinningssystem skapar alltså ett stort behov, och därmed en affärsmöjlighet, för bioplastik.

Vad gör bioplastik och varför passar den Irland?

Begreppet bioplastik omfattar plaster som antingen tillverkas av förnybara råvaror eller kan brytas ned biologiskt och är ett alternativ till traditionell fossilplast.

I Irland finns redan forskning som visar att vissa bioplastikblandningar, t.ex. PLA och PCL, kan brytas ned under hemmakomposteringsförhållanden, skriver Science Foundation Ireland.

Dessutom har irländsk forskning pekat på att bioplastik har potential att användas i cirkulära förpackningssystem, men att detta kräver att tekniken i insamlings- och återvinningskedjorna verkligen fungerar, rapporterar Public Policy.

Kombinationen av stort avfallsproblem och forskningskapacitet samt växande gröna investeringar gör att Irland har förutsättningar att bli en ledande aktör på området.

Industriell potential och strategiska satsningar

Den gröna omställningen i plast- och förpackningsindustrin har blivit ett strategiskt tillväxtfält i Irland.

Enligt rapporter är plastbranschen redo att driva hållbar tillväxt, men den behöver både kundunderlag, policy och investeringar, skriver Plasticslive.

Dessutom deltar landet i EU-projektet ReBioCycle som tar fram och implementerar teknologier för sortering och återvinning av bioplastik-material.

Här bearbetas råmaterial till bioplastik – ett viktigt steg i den växande gröna industrin. (Foto: Jeff Dean/AP/TT)

Enligt European Bioplastics är Irland en av flera nav i detta arbete. Förutsättningarna är alltså på plats: avfallsmängder att ta hand om, forskning och pilotprojekt, samt en industriell bas som kan växa.

Utmaningar och framgångsfaktorer

Trots de goda förutsättningarna finns det hinder.

Kostnaderna för produktion av bioplastik är ofta högre än för fossilplast, och många bioplastiktyper kräver särskild hantering för att brytas ned eller återvinnas korrekt. Public Policy

Även insamlings- och sorteringsinfrastrukturen måste byggas ut. För Irland gäller att marknad, policy och teknik behöver samverka annars blir potentialen inte realiserad.

Men om landet lyckas kan den bli ett föregångsland för en grön plastindustri.

Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

