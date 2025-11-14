Med rekordhöga nivåer av plastavfall och en växande industri för alternativa plastmaterial kan Irland bli ett globalt center för bioplastik, ett material som både lockar investerare och ställer krav på cirkulär ekonomi.
EU-landet kan ta täten i en snabbt växande miljardindustri
Mest läst i kategorin
Hela listan: Här är världens 20 största guldprojekt
En ny global ranking avslöjar vilka 20 projekt i guldbrytning som dominerar råvarumarknaden just nu – och vilka som fastnat i tillståndsstrider och kostnadsexplosioner. Trots att världens guldproduktion mattats av fortsätter industrin att leta efter nästa stora fyndighet. De största projekten är ofta tekniska megasatsningar, geografiskt utmanande och ekonomiskt riskfyllda, men också potentiellt enormt lönsamma. …
Drönarträff stänger ryskt raffinaderi – kan vålla stora problem
Det har beskrivits som ett av de mest välskyddade raffinaderierna i Ryssland. Ändå lyckades Ukraina träffa det med drönare, och nu står produktionen still. En ukrainsk drönarattack har slagit ut det Lukoil-drivna Volgograd-raffinaderiet, en av Rysslands största anläggningar för bränsleproduktion. Attacken orsakade omfattande bränder i centrala processanläggningar och har tvingat till ett totalstopp i driften, …
Överproduktion av olja kan trycka ned inflationen
Produktionen av olja på rekordnivåer trots att efterfrågan bromsar in. Vad betyder det för oljepriset och energimarknaden globalt? Edvard Lundqvist, Dagens PS redaktionschef tillika råvaruexpert, är med i studion och förklarar. Se även: Gratis diamanter i Arkansas – om du själv hittar den – Dagens PS USA startade trenden Varför har då produktionen ökat trots en …
Guld och silver slår tillbaka – rusar efter nya rekord
Efter ett rejält hack i kurvan har priset på guld hittat fotfästet igen. Nu klättrar ädelmetallerna tillbaka mot höstens rekordnivåer efter ett par veckor i diket. När riskaptiten gjorde ett nytt besök på börsen störtade priset på guld och silver från tidigare rekordnivåer. Guldrekordet på 4357 dollar sattes den 20:e oktober och för silver hamnade …
Då kraschar oljepriset – hänger på ett land
Det hänger egentligen på Kina när oljepriset kraschar. Landet har byggt upp enorma oljereserver som har förlängt nedgången, men frågan är när den slutligen kommer. Det är alltså Kina som förhindrar en kollaps av det svarta guldet, enligt norska Finansavisen. Överflöd av olja Det finns ett stort överflöd av olja i världen för närvarande, som …
Irland hör till EU-länderna med högst mängd plastavfall per invånare, vilket skapar både ett tryck och en möjlighet för ny materialteknik. Enligt en artikel från RTÉ är Irlands plastavfall per person nära det dubbla EU-genomsnittet.
Samtidigt visar data från Environmental Protection Agency, EPA, att återvinningsgraden för plastförpackningar i Irland ligger mycket lågt med endast cirka 30 procent år 2023, trots att målet är 50 procent.
Den stora mängden avfall och ineffektiva återvinningssystem skapar alltså ett stort behov, och därmed en affärsmöjlighet, för bioplastik.
Missa inte: Forskarnas dom om plast: “Orsakat 100.000-tals dödsfall”
Vad gör bioplastik och varför passar den Irland?
Begreppet bioplastik omfattar plaster som antingen tillverkas av förnybara råvaror eller kan brytas ned biologiskt och är ett alternativ till traditionell fossilplast.
I Irland finns redan forskning som visar att vissa bioplastikblandningar, t.ex. PLA och PCL, kan brytas ned under hemmakomposteringsförhållanden, skriver Science Foundation Ireland.
Dessutom har irländsk forskning pekat på att bioplastik har potential att användas i cirkulära förpackningssystem, men att detta kräver att tekniken i insamlings- och återvinningskedjorna verkligen fungerar, rapporterar Public Policy.
Kombinationen av stort avfallsproblem och forskningskapacitet samt växande gröna investeringar gör att Irland har förutsättningar att bli en ledande aktör på området.
Senaste nytt
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Industriell potential och strategiska satsningar
Den gröna omställningen i plast- och förpackningsindustrin har blivit ett strategiskt tillväxtfält i Irland.
Enligt rapporter är plastbranschen redo att driva hållbar tillväxt, men den behöver både kundunderlag, policy och investeringar, skriver Plasticslive.
Dessutom deltar landet i EU-projektet ReBioCycle som tar fram och implementerar teknologier för sortering och återvinning av bioplastik-material.
Enligt European Bioplastics är Irland en av flera nav i detta arbete. Förutsättningarna är alltså på plats: avfallsmängder att ta hand om, forskning och pilotprojekt, samt en industriell bas som kan växa.
Utmaningar och framgångsfaktorer
Trots de goda förutsättningarna finns det hinder.
Kostnaderna för produktion av bioplastik är ofta högre än för fossilplast, och många bioplastiktyper kräver särskild hantering för att brytas ned eller återvinnas korrekt. Public Policy
Även insamlings- och sorteringsinfrastrukturen måste byggas ut. För Irland gäller att marknad, policy och teknik behöver samverka annars blir potentialen inte realiserad.
Men om landet lyckas kan den bli ett föregångsland för en grön plastindustri.
Läs även: Svenskt bolag gör plast av trä: “Blir lite frustrerad”
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Senaste nytt
De subventionerar elen i tre år
Tyskland gör ett dramatiskt drag och subventionerar elpriserna för sina företag inom stål, kemi och bilar för att rädda sina basindustrier. Tyskland har beslutat subventionera el för sina tunga industrier. Det blir ett pristak på cirka 0,05 euro per kilowattimme från 2026 till och med 2028. Åtgärden presenteras som ett viktigt politiskt drag för att …
Tung kritik mot Elon ute i landet
Turerna kring vitvarujätten Elon sprider missnöje ut i landet bland bolagets handlare. Nu kräbver man att styrelsen rensas ut. I flera artiklar i Svenska Dagbladet, som Dagens PS berättat om, granskas vitvarujätten Elon. Tidningen har kunnat berättat om sponsoravtal med nära anhöriga och försäljning av varor svart av höga chefer. Svenska Dagbladet har tagit del …
Klassisk öl sänker alkoholhalten – för att möta efterfrågan
En av Storbritanniens mest sålda lager sänker sin alkoholhalt i ölen nästa år. Beslutet speglar både förändrade dryckesvanor och nya ekonomiska incitament i branschen. Heineken UK har meddelat att Foster’s Lager kommer att bryggas med en alkoholhalt (ABV) på 3,4 procent från och med februari nästa år, ned från 3,7 procent i dag, enligt The …
Hackare stängde fabriken – nu får lyxmärket betala priset
En cyberattack satte stopp för hela Jaguar Land Rovers bilproduktion. Nu har notan kommit i form av en dyster kvartalsrapport. När den omfattande cyberattacken slog till tvingades Jaguar Land Rover stänga ned sina produktionslinor i mer än en månad. Det märks nu tydligt i företagets kvartalsrapport. Händelsen slog hårt mot både intäkter och kostnadsnivåer och …
Ökad framtidstro bland svenska företag
Framtidstron stiger bland svenska företag. Sex av tio tror på bra ekonomisk utveckling nästa år, visar Azets nya barometer. Konjunkturen vänder berättar Dagens PS. Även om jobben inte riktigt kommer än. Att det är positivt just nu visar också rådgivninsgföretaget Azets nya undersökning.? Positiva tongångar Sju av tio företag uppger att de har en god …