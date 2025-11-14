EU-landet kan ta täten i en snabbt växande miljardindustri

Irland hör till EU-länderna med högst mängd plastavfall per invånare, vilket skapar både ett tryck och en möjlighet för ny materialteknik. Enligt en artikel från RTÉ är Irlands plastavfall per person nära det dubbla EU-genomsnittet.

Samtidigt visar data från Environmental Protection Agency, EPA, att återvinningsgraden för plastförpackningar i Irland ligger mycket lågt med endast cirka 30 procent år 2023, trots att målet är 50 procent.

Den stora mängden avfall och ineffektiva återvinningssystem skapar alltså ett stort behov, och därmed en affärsmöjlighet, för bioplastik.

Vad gör bioplastik och varför passar den Irland?

Begreppet bioplastik omfattar plaster som antingen tillverkas av förnybara råvaror eller kan brytas ned biologiskt och är ett alternativ till traditionell fossilplast.

I Irland finns redan forskning som visar att vissa bioplastikblandningar, t.ex. PLA och PCL, kan brytas ned under hemmakomposteringsförhållanden, skriver Science Foundation Ireland.

Dessutom har irländsk forskning pekat på att bioplastik har potential att användas i cirkulära förpackningssystem, men att detta kräver att tekniken i insamlings- och återvinningskedjorna verkligen fungerar, rapporterar Public Policy.

Kombinationen av stort avfallsproblem och forskningskapacitet samt växande gröna investeringar gör att Irland har förutsättningar att bli en ledande aktör på området.