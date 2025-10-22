Svenskt bolag gör plast av trä: "Blir lite frustrerad"

Det som började som ett lekfullt köksexperiment har utvecklats till en svensk innovation med potential att förändra plastindustrin i grunden.

Med restprodukten lignin från skogsindustrin som råvara har forskaren Christopher Carrick, doktor i materialkemi vid KTH, lyckats skapa en bioplast som fungerar i befintliga plastsystem.

Det kan få stora såväl miljömässiga som ekonomiska effekter, skriver Tidningen Näringsliv.

Tillverkas i Knivsta

Upptäckten gjordes när Carrick och hans son experimenterade med Star Wars-bakformar hemma i köket.

Genom att hetta upp lignin med naturliga oljor upptäckte han att materialet fick plastiska egenskaper. Resultatet: figurer av Obi-Wan Kenobi och Chewbacca – och insikten att han hade gjort plast av trä.

Det blev starten för Lignin Industries och bioplasten Renol, som nu tillverkas i industriell skala i Knivsta.