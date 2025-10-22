En restprodukt från skogsindustrin blir till plast i en fabrik i Knivsta – och allt började med Star Wars-figurer i en ugn.
Svenskt bolag gör plast av trä: "Blir lite frustrerad"
Mest läst i kategorin
Europas virtuella oceanplattform – en banbrytande förändring för skyddsarbetet i havsområden
Europa bygger en digital tvilling av oceanen som låter forskare, beslutsfattare och medborgare testa idéer, bekämpa föroreningar och skydda marint liv utan att behöva bli blöta. Föreställ dig att förutse hur ett oljeutsläpp kommer spridas eller vilken saneringsmetod som skulle fungera bäst, allt utan att ens vara nära vattnet. Tänk om vi kunde testa lösningar …
Svensk innovation: Återvinner gamla båtar till nytt material
Svensk innovation ger nytt liv åt gamla plastbåtar. Med en unik metod blir avfallet råvara för framtidens produkter och en hållbar industri. Tusentals gamla plastbåtar ligger och skräpar. Nu visar ett svenskt företag vägen mot en lösning som både minskar avfallet och skapar nytt värdefullt material. Missa inte: “Nu pekar det neråt istället för uppåt” …
Nytt verktyg kan förutse ärftliga sjukdomar
Forskare i USA har tagit fram ett nytt verktyg som kan hjälpa läkare att bättre förstå vad genetiska testresultat faktiskt innebär. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) och patientjournaler kan man nu mer exakt bedöma risken för att utveckla vanliga ärftliga sjukdomar. På så sätt kan man undvika både onödig oro och behandlingar som inte …
Blodig pitch: "Vi letar efter människor som är lite udda"
Den 21-åriga grundaren av bioteknikstartupen Pilgrim pitchade sin produkt genom att skära sig två gånger i benet framför kameran. Några veckor senare hade han säkrat miljoner i riskkapital från investerare i Silicon Valley. Jake Adler, grundare av det Silicon Valley-baserade bolaget Pilgrim, valde ett minst sagt okonventionellt sätt att demonstrera sin medicintekniska produkt. “Vi letar …
Bahamas stoppar SpaceX – kräver full utredning först
Efter en raketexplosion och hemliga förhandlingar fryser Bahamas samarbetet med Elon Musks rymdbolag SpaceX. Kritiken växer mot bristande insyn och risker – även från andra länder. Bahamas har pausat sitt samarbete med SpaceX efter att en av bolagets stora testuppskjutningar gick fel. ”Även om inga giftiga ämnen upptäcktes och ingen betydande miljöpåverkan rapporterades ledde incidenten …
Det som började som ett lekfullt köksexperiment har utvecklats till en svensk innovation med potential att förändra plastindustrin i grunden.
Med restprodukten lignin från skogsindustrin som råvara har forskaren Christopher Carrick, doktor i materialkemi vid KTH, lyckats skapa en bioplast som fungerar i befintliga plastsystem.
Det kan få stora såväl miljömässiga som ekonomiska effekter, skriver Tidningen Näringsliv.
Tillverkas i Knivsta
Upptäckten gjordes när Carrick och hans son experimenterade med Star Wars-bakformar hemma i köket.
Genom att hetta upp lignin med naturliga oljor upptäckte han att materialet fick plastiska egenskaper. Resultatet: figurer av Obi-Wan Kenobi och Chewbacca – och insikten att han hade gjort plast av trä.
Det blev starten för Lignin Industries och bioplasten Renol, som nu tillverkas i industriell skala i Knivsta.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
Texten innehåller annonslänkar När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Utnyttjar råvaran från skogen
Renol fungerar som en så kallad drop-in-lösning, vilket innebär att den kan blandas in direkt i befintlig plastproduktion.
“Vi behöver heller inte odla någonting nytt eftersom vi utnyttjar den skogsråvara som redan finns tillgänglig. Det är hela vår ”game to fame”. Att skapa värde från någonting som hittills har haft ett, om något, väldigt begränsat värde”, säger Fredrik Malmfors, som är vd på Lignin Industries, till TN.
I Sverige bränns omkring sju miljoner ton lignin varje år – sju gånger mer än landets plastkonsumtion.
Ser stor potential
Lignin Industries ser därför stor potential i att ersätta fossil plast med ett inhemskt, biobaserat alternativ.
Bolaget har gått från forskningsfas till kommersiell expansion och samarbetar nu med externa produktionspartners i flera länder.
Målet är att skapa lokala värdekedjor där lignin från exempelvis pappersbruk kan användas direkt i plastproduktion.
“Kan göra mig lite frustrerad”
Men trots tekniska framsteg återstår hinder. Enligt Carrick och Malmfors bromsas utvecklingen av lagstiftning och brist på incitament för att byta bort fossila material.
“Om regelverket och återvinningen är designade för fossilt och det saknas “straff” för att fortsätta. Då är det klart att många plastproducenter undrar: Varför ska jag ändra? Jag har kört fossilt hela mitt liv och det finns heller inga straff för att fortsätta precis så. Det skapar en ytterligare barriär och kan göra mig lite frustrerad”, säger Christopher Carrick.
Med EU:s uppdaterade bioekonomistrategi i sikte hoppas bolaget att biobaserade material som lignin ska få en tydligare plats i framtidens plastpolitik.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS.
Senaste nytt
Guldpriset rasar – men silver visar oväntad styrka
Både guld- och silverpriserna har fallit rejält de senaste dagarna. Inte oväntat för de flesta men fallet visar på en intressant utveckling mellan de två metallerna. Ädelmetallmarknaden skakades kraftigt när guldpriset rasade 235 dollar, motsvarande en nedgång på närmare 5 procent. Det var det största endagsfallet för terminskontraktet sedan juni 2013. Silver har följt efter …
Kina stärker greppet om USA:s ekonomi – trots tullar och handelskrig
Trots sex månader av handelskrig och amerikanska tullavgifter på 55 procent fortsätter kinesiska varor att strömma in till USA i betydande omfattning. Dagligen korsar varor värda omkring en miljard dollar Stilla havet från Kina till USA. Med en viss uppgång i september jämfört med augusti, rapporterar Bloomberg. Även om det totala handelsvärdet har sjunkit med …
Polen ska återställa våtmarker – som militärt skydd
I Polen samarbetar militär och miljörörelse för att återställa våtmarker vid östgränsen – ett projekt som gynnar både naturen och försvaret. "Återställ våtmarker!" är ett slagord som miljörörelsen använder sig av, som baseras på att FN:s klimatpanel anser att en av de snabbaste klimatåtgärderna som finns är att återställa utdikade våtmarker. I Sverige finns en ideell …
Svenskt bolag gör plast av trä: "Blir lite frustrerad"
En restprodukt från skogsindustrin blir till plast i en fabrik i Knivsta – och allt började med Star Wars-figurer i en ugn. Det som började som ett lekfullt köksexperiment har utvecklats till en svensk innovation med potential att förändra plastindustrin i grunden. Med restprodukten lignin från skogsindustrin som råvara har forskaren Christopher Carrick, doktor i …
Ny upptäckt kan leda till ny behandling mot IBS
Svenska forskare har kunnat visa hur tarmbakterier kan bilda bioaktivt serotonin, något som på sikt kan leda till nya behandlingar för IBS. Tarmsjukdomen IBS är vanlig, särskilt bland kvinnor, sjukdomen ger symtom som buksmärta, förstoppning eller diarré. Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd men tarmens bakteriemiljö och serotoninnivåer är viktiga faktorer. Tarmens hjärna Serotonin är …