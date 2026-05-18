Guldpriset är högt. Nu testas nästa nivå: vad samlare betalar för en jätteguldklimp med historia.
En sko i rent guld – men vad blir den värd på auktion?
En av världens mest kända guldklimpar är på väg tillbaka till marknaden. Cortez stövel (The Boot of Cortez) auktioneras ut den 12 juni i Arizona, rapporterar Startup Fortune.
Öppningsbudet är satt till 1 miljon dollar. Förväntat slutpris: 3 till 7 miljoner dollar. Försäljningen blir ett test av hur mycket samlare är beredda att betala för guld som är mer än bara guld.
Guldklimpen väger 383,10 troy uns, motsvarande 26,2 pund (lbs). En analys inför auktionen visar att den består av omkring 98 procent guld. Med ett spotpris runt 4 705 dollar per troy uns ger det ett smältvärde på cirka 1,77 miljoner dollar.
Betalar för historia?
Det gör öppningsbudet lågt i relation till metallvärdet. Men det är inte där dramat ligger. Frågan är hur stor premie marknaden sätter på form, historia och sällsynthet.
The Boot of Cortez hittades 1989 nära Caborca i Sonora i Mexiko. Prospektören använde en metalldetektor från Radio Shack. Sedan dess har klimpen marknadsförts som den största bevarade naturliga guldklimpen som hittats på västra halvklotet.
Formen påminner om en stövel. Därav namnet.
Men det som gör objektet ovanligt är inte bara formen. Det är att det fortfarande finns kvar. Många stora guldklimpar har historiskt smälts ned. Metallen var enklare att sälja än berättelsen.
Som på konstmarknaden
Ett slutpris på 3 miljoner dollar skulle motsvara omkring 1,7 gånger smältvärdet. Ett pris på 7 miljoner dollar skulle ligga nära fyra gånger smältvärdet.
Det skulle placera klimpen närmare konst- och samlarmarknaden än vanligt guld.
Senast The Boot of Cortez såldes offentligt var 2008. Heritage Auctions arkiv visar ett pris på 1 314 500 dollar. En senare uppgift från Heritage angav 1 553 500 dollar. Då låg guldpriset nära 900 dollar per ounce.
Oavsett exakt jämförelse betalade köparen långt mer än metallvärdet.
Det är den premien som nu ska testas igen – men i ett helt annat guldklimat.
Begränsad raritetspremie
Auktionen kommer inte att påverka spotpriset på guld. Objektet är för litet för det. Men försäljningen kan säga något om aptiten i den övre delen av marknaden för fysiska hårda tillgångar.
Sällsynta mynt, exklusiva klockor, sportmemorabilia, mineraler och historiska föremål har alla lockat köpare som vill äga något utanför börsen. De är inte lika likvida som finansiella instrument. Men de är knappa, konkreta och laddade med berättelser. The Boot of Cortez har båda delarna: Råvaruvärde och samlarvärde.
Om priset landar nära den nedre delen av intervallet visar det att marknaden accepterar en tydlig, men begränsad, raritetspremie. Om budgivningen drar mot 7 miljoner dollar skickar det en annan signal: att exceptionellt naturligt guld värderas mer som trofé än som metall.
