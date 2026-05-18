En sko i rent guld – men vad blir den värd på auktion?

Öppningsbudet är satt till 1 miljon dollar. Förväntat slutpris: 3 till 7 miljoner dollar. Försäljningen blir ett test av hur mycket samlare är beredda att betala för guld som är mer än bara guld.

Guldklimpen väger 383,10 troy uns, motsvarande 26,2 pund (lbs). En analys inför auktionen visar att den består av omkring 98 procent guld. Med ett spotpris runt 4 705 dollar per troy uns ger det ett smältvärde på cirka 1,77 miljoner dollar.

Betalar för historia?

Det gör öppningsbudet lågt i relation till metallvärdet. Men det är inte där dramat ligger. Frågan är hur stor premie marknaden sätter på form, historia och sällsynthet.

The Boot of Cortez hittades 1989 nära Caborca i Sonora i Mexiko. Prospektören använde en metalldetektor från Radio Shack. Sedan dess har klimpen marknadsförts som den största bevarade naturliga guldklimpen som hittats på västra halvklotet.

Formen påminner om en stövel. Därav namnet.

Men det som gör objektet ovanligt är inte bara formen. Det är att det fortfarande finns kvar. Många stora guldklimpar har historiskt smälts ned. Metallen var enklare att sälja än berättelsen.