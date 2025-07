173 biljoner eller noll? Stora klyftan om olja som delar världen

Hur mycket behöver investeras i ny utvinning av olja och gas framöver? Därom tvista de lärde.

Internationella energirådet (IEA) tror att efterfrågan kommer att nå sin topp före 2030, och att inga nya långsiktiga investeringar behövs.

Enligt IEA håller efterfrågan på att nå en platå redan nu i vissa delar av världen, där Kina är det viktigaste exemplet. Landet har varit drivande bakom den ökande efterfrågan de senaste tre decennierna, men elbilspenetrationen och alternativ till diesellastbilar har vänt trenden och IEA tror nu att Kina når en topp i sin efterfrågan i närtid.

OPEC: 123 miljoner fat 2050

Den andra stora maktspelaren inom den globala energisfären, Organisationen för oljeexporterande länder (OPEC) har en helt annan bild. I sin framtidsprognos World Oil Outlook 2025 lade de fram en prognos om att efterfrågan på olja kommer att öka hela vägen till 2050, vilket Dagens PS tidigare uppmärksammat.

Läs även: OPEC tror att olja ökar – hela vägen till 2050 (Dagens PS)

Läs även: Olja i Östersjön – “historiskt ögonblick” för Polen (Dagens PS)

OPEC tror att efterfrågan på olja 2050 kommer att ligga på 123 miljoner fat per dag, upp från cirka 105 miljoner fat per dag under 2025. Organisationen konstaterar att efterfrågan återhämtat sig sedan pandemin, och de vill inte kännas vid någon topp. De tror att Mellanöstern, Afrika och Indien kommer att driva efterfrågan på längre sikt.

”Olja ligger till grund för den globala ekonomin och är central för våra dagliga liv. Det finns ingen toppefterfrågan på olja i sikte”, skriver OPEC:s generalsekreterare Haitham Al Ghais i förordet till rapporten.