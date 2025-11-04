Pensionsbesparingar ska rädda ekonomiskt pressade regeringar, detta blir allt vanligare och experter varnar nu för riskerna med politikernas inblandning.
Pressade politiker vill ta dina pensionspengar
När det finansiella trycket ökar på regeringar ses pensionsfonder som en väg att lösa problemen.
Men nu varnar experter för riskerna med att exponera pensionstillgångar på det viset. Det innebär både politiska och ekonomiska risker, anser sakkunniga.
Det här rapporterar amerikanska CNBC och konstaterar att tidigare skandaler på området i både Sydkorea och Kina borde få varningsklockorna att ringa. Det kan skada såväl avkastning som allmänhetens förtroende, framgår det.
Pensioner räddningsplanka vid skuldsättning
Men för regeringar under finansiell press är det frestande att nalla på medborgarnas pensionssparande. Situationen har förvärrats på flera håll med åldrande befolkningar och skulder som hänger kvar från pandemin.
En enorm tillväxt i pensionsfonder, det rör sig om mer än en tredubbling sedan 2003 enligt siffror som CNBC hänvisar till, får politikerna att blicka mot pensionsbesparingarna i kampen mot skuldsättningen. Något som de flesta länder uppges kämpa med.
Det sker allt oftare att politiska makthavare vill styra fondinvesteringarna, detta riskerar enligt en aktör som uttalar sig för CNBC att äventyra balansen mellan risk och avkastning.
Politikerna ser pensionsfonder som en lösning
Utvecklingen är en följd av att regeringarna har uppenbart svårt att hitta likviditetskällor, då lockas beslutsfattarna av att inskränka på pensionsspararnas pengar, förklarar Sébastien Betermier, verkställande direktör vid International Centre for Pension Management (ICPM).
Han beskriver det en typ av ”pensionsfondsnationalism” i en tid när den globala skulden överstiger 235 procent av världens BNP, enligt Internationella valutafonden.
Underskottet är i hög grad kopplat till pandemirelaterade kostnader men även subventioner för sociala program och stigande räntor.
I det uppkomna läget överväger allt fler regeringar, enligt Sébastien Betermier, att navigera pensionssparanden till inhemska prioriteringar.
Skrämmande exempel på klåfingriga makthavare
I Australien har finansministern Jim Chalmers deklarerat att landets pensionssystem borde investera mer i bostäder och infrastruktur i Australien.
I Japan har lagstiftare från Liberaldemokratiska partiet bett landets största offentliga pensionsfond att öka sina investeringar i inhemsk private equity och riskkapital, berättar SCNBC vidare.
I Storbritannien och Malysia har politiker i landets respektive regeringar tryckt på för att pensionsfonder ska investera mer i nationell infrastruktur och snabbväxande företag, framgår det.
Gordon Clark, professor vid University of Oxfords Smith School of Enterprise and the Environment, säger I artikeln att han ser det hela som ”väldigt, väldigt problematiskt”.
Uppenbara risker för spararnas pensionspengar
Det har också hänt att regeringar lägger sig i hur privata pensionsfonders investeringar ser ut.
I Mercer-rapporten, som CNBC refererar till, varnas det för politiska restriktioner för pensionsfonder kan leda till ”bristande diversifiering, prissnedvridningar, tillgångsprisbubblor och likviditetsbegränsningar”.
Där till höjs varningsflagg för att investeringsbeslut riskerar att bli politiska i stället för finansiella.
I Sydkorea och Kina har pensionssparare bitter fått erfara hur deras pengar gått förlorade på grund av statens inblandning i pensionssparandet, bland annat har det då handlat om spekulativa fastighetsprojekt.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
