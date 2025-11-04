Pressade politiker vill ta dina pensionspengar

När det finansiella trycket ökar på regeringar ses pensionsfonder som en väg att lösa problemen.

Men nu varnar experter för riskerna med att exponera pensionstillgångar på det viset. Det innebär både politiska och ekonomiska risker, anser sakkunniga.

Det här rapporterar amerikanska CNBC och konstaterar att tidigare skandaler på området i både Sydkorea och Kina borde få varningsklockorna att ringa. Det kan skada såväl avkastning som allmänhetens förtroende, framgår det.

Pensioner räddningsplanka vid skuldsättning

Men för regeringar under finansiell press är det frestande att nalla på medborgarnas pensionssparande. Situationen har förvärrats på flera håll med åldrande befolkningar och skulder som hänger kvar från pandemin.

En enorm tillväxt i pensionsfonder, det rör sig om mer än en tredubbling sedan 2003 enligt siffror som CNBC hänvisar till, får politikerna att blicka mot pensionsbesparingarna i kampen mot skuldsättningen. Något som de flesta länder uppges kämpa med.

Det sker allt oftare att politiska makthavare vill styra fondinvesteringarna, detta riskerar enligt en aktör som uttalar sig för CNBC att äventyra balansen mellan risk och avkastning.