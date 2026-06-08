Allt fler företag i Asien väljer att notera sig på Hongkong-börsen. Men flera spektakulära börsfall har satt börsen i gungning.
Oroväckande trenden: Företag dyker direkt efter notering
Hongkong har seglat upp som världens hetaste marknad för börsintroduktioner.
Men framgången har fått en baksida.
Allt fler nyintroducerade aktier faller kraftigt efter debuten, och det väcker oro bland investerare och kinesiska myndigheter.
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Landar i besvikelse
Hongkongbörsen toppade den globala rankningen för kapitalanskaffning genom börsintroduktioner under 2025 och har fortsatt att locka nya bolag under 2026.
Över 600 företag väntar nu på att noteras på marknaden.
Investeringsbanken Goldman Sachs räknar med att bolag kommer att ta in omkring 60 miljarder dollar genom noteringar i Hongkong i år, nästan en fördubbling jämfört med fjolåret.
Men utvecklingen visar att många av de nyintroducerade aktierna haft svårt att leva upp till förväntningarna, skriver CNBC.
Många backar
Av 179 bolag som noterats sedan början av 2025 har ungefär hälften backat på börsen under de senaste tre månaderna, enligt data från Wind Information.
Det kan jämföras med relativt små nedgångar för Hang Seng-index och en tydligt positiv utveckling för ett globalt index över börsintroduktioner.
Problemet är särskilt tydligt bland aktier som tagits upp i Stock Connect-programmet, som gör det möjligt för investerare på det kinesiska fastlandet att handla Hongkongnoterade aktier direkt.
Kan röra sig kraftigt
Inför inträdet i programmet steg flera aktier kraftigt. Av 33 bolag som anslöt sig i mars hade över hälften mer än fördubblat sitt börsvärde sedan noteringen. Åtta bolag steg med över 300 procent.
Efter inträdet har utvecklingen vänt nedåt. Samtliga av de åtta mest upphaussade aktierna har fallit minst tio procent, medan AI-bolaget Deepexi tappat över hälften av sitt värde.
Fenomenet har uppmärksammats av kinesiska statliga medier, som varnat för kraftiga kursrörelser kring nya noteringar.
Svårare att konkurrera
En förklaring är att investerare lockas av kortsiktiga uppgångar fram till Stock Connect-inträdet, för att därefter flytta kapital till motsvarande A-aktier på fastlandet, som ofta handlas till lägre värderingar.
Utvecklingen sätter press på Hongkongs ambition att konkurrera med Wall Street om rollen som världens ledande marknad för börsintroduktioner.
Under de kommande månaderna väntas flera uppmärksammade AI-bolag sätta marknadens uthållighet på prov, däribland Zhipu och MiniMax, menar experter.
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