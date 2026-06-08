Oroväckande trenden: Företag dyker direkt efter notering

Många backar

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Av 179 bolag som noterats sedan början av 2025 har ungefär hälften backat på börsen under de senaste tre månaderna, enligt data från Wind Information.

Det kan jämföras med relativt små nedgångar för Hang Seng-index och en tydligt positiv utveckling för ett globalt index över börsintroduktioner.

Problemet är särskilt tydligt bland aktier som tagits upp i Stock Connect-programmet, som gör det möjligt för investerare på det kinesiska fastlandet att handla Hongkongnoterade aktier direkt.

Kan röra sig kraftigt

Inför inträdet i programmet steg flera aktier kraftigt. Av 33 bolag som anslöt sig i mars hade över hälften mer än fördubblat sitt börsvärde sedan noteringen. Åtta bolag steg med över 300 procent.

Efter inträdet har utvecklingen vänt nedåt. Samtliga av de åtta mest upphaussade aktierna har fallit minst tio procent, medan AI-bolaget Deepexi tappat över hälften av sitt värde.

Fenomenet har uppmärksammats av kinesiska statliga medier, som varnat för kraftiga kursrörelser kring nya noteringar.

Svårare att konkurrera

En förklaring är att investerare lockas av kortsiktiga uppgångar fram till Stock Connect-inträdet, för att därefter flytta kapital till motsvarande A-aktier på fastlandet, som ofta handlas till lägre värderingar.

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Utvecklingen sätter press på Hongkongs ambition att konkurrera med Wall Street om rollen som världens ledande marknad för börsintroduktioner.

Under de kommande månaderna väntas flera uppmärksammade AI-bolag sätta marknadens uthållighet på prov, däribland Zhipu och MiniMax, menar experter.

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