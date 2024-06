Oljepriset faller – OPEC+ ska fasa ut produktionssänkningar

Oljealliansen OPEC+ förlänger sina frivilliga produktionssänkningar in nästa år, men sedan ska de fasas ut från och med det fjärde kvartalet 2025. Förenade Arabemiraten, som velat höja sin produktion, får också göra det med 300 000 fat per dag.

Terminer för fall i oljepriset dyra

Efter överenskommelsen på söndagen faller oljepriset på måndagen. Brentoljan föll under 81 dollar per fat och Texas WTI föll under 77 dollar per fat innan priserna återhämtade sig något. På terminsmarknaden kostar de värdepapper som tjänar på lägre oljepriser framöver betydligt mer än de som representerar motsatsen.

De flesta analytiker hade förväntat sig att produktionssänkningarna skulle förlängas fullt ut.

“Marknaden hade inte förväntat sig en avveckling av nedskärningarna från oktober. På den positiva sidan för OPEC+ borde avtalet bidra till att upprätthålla sammanhållningen. En långvarig fortsättning av skeva nedskärningar skulle ha varit en källa till friktion”, säger Vandana Hari, grundare av analysbolaget Vanda Insights, till Bloomberg.

Saudiarabien: Inte “raketforskning”

Saudiarabiens energiminister Abdulaziz bin Salman som leder OPEC+-koalitionen säger att det inte är “raketforskning” i prognoserna, enligt CNBC. OPEC+ gör en högre uppskattning av efterfrågan än andra, men gör sina överväganden med försiktighet.

Angående prognoser om tajtare efterfrågan på marknaden svarar han: “Jag kommer att tro det när jag ser det.”

Nästa möte för OPEC+-alliansen är den 1 december.

