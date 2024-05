Hur mycket olja? Klyftan växer mellan IEA och Opec

Enligt International Energy Agency (IEA), som representerar industrialiserade länder, kommer den globala efterfrågan på olja öka med 1,1 miljoner fat per dag – en sänkning med 120 000 fat per dag från en tidigare prognos. Det sade IEA på onsdagen enligt Reuters.

Men enligt Organization of the Petroleum Exporting Countries (Opec), som representerar 13 oljeproducerande länder, kommer efterfrågan att öka med 2,25 miljoner fat per dag. Det sade Opec på tisdagen.

1 procent av efterfrågan i skillnad

Så vilken prognos ska vi tro på? Skillnaden mellan prognoserna är den största sedan 2008, rapporterar Reuters.

Skillnaden motsvarar ungefär 1 procent av den globala efterfrågan på olja. Förklaringen ligger i hur de två organisationerna ser på världsekonomin. IEA har en mindre optimistisk bild än Opec om nuläget, och pekar på svag industriell aktivitet och en mild vinter i Europa som faktorer om varför efterfrågan kommer vara lägre.

Organisationerna är närmare i sina prognoser för 2025. Opec höjde på onsdagen sin uppskattning av efterfrågetillväxt något till 1,2 miljoner fat per dag. Opec lämnade sin prognos på 1,85 miljoner fat per dag oförändrad.

Radikalt olika syn på framtiden

De båda organisationerna ser också på framtiden på radikalt olika sätt. IEA ser en topp i den globala efterfrågan på olja runt 2030 och därefter en minskning som de härleder till den gröna omställningen. Opec förutspår istället att efterfrågan fortsätter att växa de kommande två decennierna.

