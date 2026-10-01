Oktober inleds med global räntechock

”En brutal våg av försäljningar”, skriver Financial Times om hur marknadsaktörer dumpar amerikanska statsobligationer.

Förutom finansiella problem för högt belånade hushåll och företag lägger höga marknadsräntor normalt en våt filt över riskaptiten, vilket kan skapa risk för kraftiga kursrörelser på börsen.

Högsta sedan 2002

I USA – ankaret på den globala räntemarknaden – är räntan på tioåriga statsobligationer nu uppe på 5,33 procent. Det är den högsta nivån sedan 2002.

I Japan och Storbritannien är långa marknadsräntor samtidigt uppe på de högsta nivåerna sedan 1990-talet.

Frankrike är också i blåsväder. Politisk oro och skakiga statsfinanser har tryckt upp gapet till tyska räntor till 1,31 procentenheter – det största gapet på nästan 15 år.

De svenska långräntor har hängt med uppåt. Tioåringen är på 3,29 procent och för att hitta högre svenska marknadsräntor får man också gå tillbaka till 2011.

Bedömare varnar för att ränteuppgångarna kommer att hålla i sig och kan fortsätta uppåt.

Det är en strukturell och långvarig utveckling. Vi ser uppgången i räntor som en process där finansmarknaden försöker hitta en ny normal nivå, säger Steven Barrow på Standard Bank Advisory till nyhetbyrån Bloomberg.