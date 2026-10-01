”En brutal våg av försäljningar”, skriver Financial Times om hur marknadsaktörer dumpar amerikanska statsobligationer.
Oktober inleds med global räntechock
Dyrare bolån och börsfall kan bli tema framöver.
Oktober har inletts med en räntechock på världsmarknaden, som tryckt upp ränteläget i alla stora ekonomier till de högsta nivåerna på årtionden.
”En brutal våg av försäljningar”, skriver Financial Times om hur marknadsaktörer dumpar amerikanska statsobligationer.
Förutom finansiella problem för högt belånade hushåll och företag lägger höga marknadsräntor normalt en våt filt över riskaptiten, vilket kan skapa risk för kraftiga kursrörelser på börsen.
Högsta sedan 2002
I USA – ankaret på den globala räntemarknaden – är räntan på tioåriga statsobligationer nu uppe på 5,33 procent. Det är den högsta nivån sedan 2002.
I Japan och Storbritannien är långa marknadsräntor samtidigt uppe på de högsta nivåerna sedan 1990-talet.
Frankrike är också i blåsväder. Politisk oro och skakiga statsfinanser har tryckt upp gapet till tyska räntor till 1,31 procentenheter – det största gapet på nästan 15 år.
De svenska långräntor har hängt med uppåt. Tioåringen är på 3,29 procent och för att hitta högre svenska marknadsräntor får man också gå tillbaka till 2011.
Bedömare varnar för att ränteuppgångarna kommer att hålla i sig och kan fortsätta uppåt.
Det är en strukturell och långvarig utveckling. Vi ser uppgången i räntor som en process där finansmarknaden försöker hitta en ny normal nivå, säger Steven Barrow på Standard Bank Advisory till nyhetbyrån Bloomberg.
Fyra Fed-höjningar
Högre råvaru- och energipriser, inflationsoro, handelskonflikter och skakiga statsfinanser – i en stark konjunktur med stabila tillväxtsignaler – har bäddat för utvecklingen.
Stora satsningar på försvar och förväntningar om att det kommer räntehöjningar från stora centralbanker driver på utvecklingen.
I prissättningen på räntemarknaden pekar sannolikheten just nu på fyra höjningar av styrräntan à 0,25 procentenheter till slutet av 2027 av USA:s centralbank Federal Reserve (Fed).
Förutom inflationsoron bidrar den massiva privata upplåningen för att finansiera alla stora satsningar på AI-infrastruktur till att pressa upp marknadsräntor.