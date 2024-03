Nyhetsveckan: Pensionslyft, drömjobb och brinnande lyxbilar

Torsten Jansson dumpar New Wave

New Waves vd och storägare Torsten Jansson säljer en miljon aktier för 110 miljoner kronor. Det är via bolaget Torsten Jansson Holding som han den 6 mars har sålt 1 miljon aktier i varumärkesbolaget New Wave, där han storägare och vd, rapporterar nyhetsbyrån Finwire. Aktierna såldes utanför handelsplats till kursen 110 kronor per aktie. Försäljningsvärdet …