Nya rön: Gruvdrift på botten riskerar livet i haven

Ingen riskfri metod för djuphavsgruvdrift

Forskningen pekar samtidigt på att riskerna inte stannar vid själva brytningen. Hur avfallet från gruvfartygen hanteras kan få avgörande betydelse för vilka delar av havet som påverkas mest.

Utsläpp i den så kallade skymningszonen, flera hundra meter ner, kan försämra näringskvaliteten för organismer som binder samman ytan med djuphavet. Om avfallet i stället släpps nära ytan kan det skada larver och växtplankton och spridas med havsströmmarna. Utsläpp nära bottnen innebär risk för syrebrist och kan kväva bottenlevande arter.

Forskarna konstaterar att inget alternativ är riskfritt och att storskalig brytning bör vänta tills effekterna är bättre kartlagda. Samma försiktighet efterlyser marinbiologen Francisco Nascimento i Sverige, där planerna på att bryta mangan i Bottenviken väcker oro för hur havsmiljön ska påverkas.

Svenska fynd lockar miljardinvesteringar

Svenska Scandinavian Ocean Minerals ska leta sällsynta metaller i Bottenviken. (Foto: Scandinavian Ocean Minerals)

Scandinavian Ocean Minerals, SOM, har upptäckt stora fyndigheter av mangan i Bottenviken. Enligt bolaget kan fynden ge mellan två och tre miljarder kronor i intäkter per år och skapa över 600 nya jobb.

SOM planerar även ett smältverk vid Norrlandskusten, där Skelleftehamn och Piteå pekats ut som möjliga orter.

“Vi tittar på en möjlig lokalisering av ett smältverk nära en hamn vid Norrlandskusten”, säger vd Fredrik Eide.

Han beskriver mangan som en strategisk mineral för EU, eftersom det saknas fyndigheter på land i Europa.

Bolaget arbetar nu med en miljökonsekvensbeskrivning som ska vara klar inom kort. Eftersom fyndigheten ligger i ett havsområde utanför territorialgränsen är det SGU och regeringen som avgör om brytningen kan tillåtas. Länsstyrelsen i Västerbotten har samtidigt lyft flera punkter som måste undersökas för att skydda havsmiljön.

Politisk dragkamp om havsmetaller

Samtidigt ökar det internationella trycket på att komma åt havets metaller. Realtid rapporterade tidigare i år att Donald Trump har öppnat för snabbare licenser för amerikanska bolag som vill utvinna metaller från havsbottnen, i ett försök att minska beroendet av Kina.

Men flera FN-länder, däribland Frankrike och Storbritannien, kräver ett tillfälligt stopp tills mer forskning finns på plats. Banker som Lloyds och Standard Chartered har redan dragit sig ur finansieringen av projekten.

Internationella havsbottensmyndigheten och amerikanska NOAA arbetar nu fram nya regler för framtida gruvdrift. Forskarna bakom studien, som publicerats i Nature Communications, uppmanar beslutsfattare att basera reglerna på vetenskapliga bevis, och att beakta hela havskolumnen, från botten till ytan, eftersom gruvavfall kan påverka livet i alla skikt.

