Jakten på metaller till den gröna omställningen flyttar nu ut till havs, men forskare varnar för att priset kan bli långt högre än väntat. Nya rön visar att djuphavsgruvor kan slå hårt mot hela havens ekosystem.
Nya rön: Gruvdrift på botten riskerar livet i haven
Djup under ytan, långt bortom solens strålar, finns ett nytt El Dorado för gruvindustrin. På havsbottnen i Stilla havet ligger små metallrika klumpar, så kallade polymetalliska noduler, fyllda med kobolt, nickel och koppar. Dessa råvaror krävs för batterier, elbilar och vindkraft.
Men medan gruvbolagen ser framtidens gröna metaller, ser forskarna ett tickande miljöhot.
Missa inte: Mineraljakt i gruvor på havsbotten skapar konflikt. Dagens PS
Havets näringskedjor i fara med gruvor till havs
Tidigare har det saknats forskning om hur djuphavsgruvdrift påverkar livet på stora havsdjup, men nu visar ny forskning hur omfattande effekterna kan vara.
Enligt Earth.com visar en ny studie från University of Hawai‘i att gruvavfall i den så kallade Clarion-Clipperton-zonen i Stilla havet inte bara påverkar havsbotten. Det sprider sig hundratals meter upp i vattnet och når djur som utgör grunden för livet i haven.
Forskarna fann att mer än hälften av allt zooplankton och cirka 60 procent av mikronektonet, det vill säga små fiskar, räkor och bläckfiskar, riskerar att exponeras för de grumliga plymer som pumpas ut vid testbrytningar. Dessa partiklar bär på mycket lägre halter av näringsämnen än det naturliga marina snöfall som annars förser djupet med mat.
Resultatet blir att havets näringskedja späds ut, som att ersätta ett dukat skafferi med tomma kalorier. För plankton som redan lever på marginalen kan förändringen bli ödesdiger, och när planktonen påverkas påverkas också fiskar, sjöfåglar och marina däggdjur.
Ingen riskfri metod för djuphavsgruvdrift
Forskningen pekar samtidigt på att riskerna inte stannar vid själva brytningen. Hur avfallet från gruvfartygen hanteras kan få avgörande betydelse för vilka delar av havet som påverkas mest.
Utsläpp i den så kallade skymningszonen, flera hundra meter ner, kan försämra näringskvaliteten för organismer som binder samman ytan med djuphavet. Om avfallet i stället släpps nära ytan kan det skada larver och växtplankton och spridas med havsströmmarna. Utsläpp nära bottnen innebär risk för syrebrist och kan kväva bottenlevande arter.
Forskarna konstaterar att inget alternativ är riskfritt och att storskalig brytning bör vänta tills effekterna är bättre kartlagda. Samma försiktighet efterlyser marinbiologen Francisco Nascimento i Sverige, där planerna på att bryta mangan i Bottenviken väcker oro för hur havsmiljön ska påverkas.
Svenska fynd lockar miljardinvesteringar
Scandinavian Ocean Minerals, SOM, har upptäckt stora fyndigheter av mangan i Bottenviken. Enligt bolaget kan fynden ge mellan två och tre miljarder kronor i intäkter per år och skapa över 600 nya jobb.
SOM planerar även ett smältverk vid Norrlandskusten, där Skelleftehamn och Piteå pekats ut som möjliga orter.
“Vi tittar på en möjlig lokalisering av ett smältverk nära en hamn vid Norrlandskusten”, säger vd Fredrik Eide.
Han beskriver mangan som en strategisk mineral för EU, eftersom det saknas fyndigheter på land i Europa.
Bolaget arbetar nu med en miljökonsekvensbeskrivning som ska vara klar inom kort. Eftersom fyndigheten ligger i ett havsområde utanför territorialgränsen är det SGU och regeringen som avgör om brytningen kan tillåtas. Länsstyrelsen i Västerbotten har samtidigt lyft flera punkter som måste undersökas för att skydda havsmiljön.
Politisk dragkamp om havsmetaller
Samtidigt ökar det internationella trycket på att komma åt havets metaller. Realtid rapporterade tidigare i år att Donald Trump har öppnat för snabbare licenser för amerikanska bolag som vill utvinna metaller från havsbottnen, i ett försök att minska beroendet av Kina.
Men flera FN-länder, däribland Frankrike och Storbritannien, kräver ett tillfälligt stopp tills mer forskning finns på plats. Banker som Lloyds och Standard Chartered har redan dragit sig ur finansieringen av projekten.
Internationella havsbottensmyndigheten och amerikanska NOAA arbetar nu fram nya regler för framtida gruvdrift. Forskarna bakom studien, som publicerats i Nature Communications, uppmanar beslutsfattare att basera reglerna på vetenskapliga bevis, och att beakta hela havskolumnen, från botten till ytan, eftersom gruvavfall kan påverka livet i alla skikt.
Läs även: Nej till gruvbolag om brytning på havsbotten. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
