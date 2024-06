Nvidias vd krossar motståndet– rikare än Michael Dell

Mat & Vin

Gordon Ramsay siktar högt – öppnar fem restauranger

Only the sky is the limit. I alla fall om man heter Gordon Ramsay. Mästerkocken öppnar nu hela fem nya restauranger i en av Londons högsta byggnader. Gordon Ramsay är som bekant en man med många järn i elden samtidigt. Mästerkocken, vars restaurang Gordon Ramsay tog emot tre Michelin-stjärnor redan 2001, har öppnat fler ställen …