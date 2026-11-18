Nvidias aktie faller trots stark rapport
Nvidias aktie faller i onsdagshandeln, trots att AI-jättens delårsrapport klådde förväntningarna.
Efter börsstängning i tisdags redovisade Nvidia en högre omsättning och vinst än väntat för det föregående kvartalet. AI-jätten höjde dessutom prognosen för omsättningstillväxten för kommande räkenskapsår, från 70 till 75 procent.
Aktien, som pressats hårt den senaste tiden efter avgångne vd:n Jensen Huangs otrohetsaffärer, steg i efterhandeln.
Men under onsdagen faller aktien tillbaka, vid 17-tiden stod kursen på minus 1,7 procent.
Nasdaqs tekniktunga kompositindex pekade samtidigt på plus 0,2 procent, medan breda S&P 500 handlades ned 0,4 procent medan Dow Jones industriindex var ned 1,2 procent.