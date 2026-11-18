Krisbanken har rasat 40 procent – nu kan aktien vara ett fynd

Norska Pareto Bank har rasat nästan 40 procent på börsen efter kraftiga kreditförluster. Nu kan den pressade nischbanken vara ett fynd för långsiktiga investerare. Pareto Bank har länge varit en lönsam nischbank med fokus på finansiering av fastighetsutveckling i Norge. Men den svaga fastighetsmarknaden har vänt upp och ned på verksamheten. Under tredje kvartalet redovisade …