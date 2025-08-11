Investerare storsatsar i hedgefonder som surfar på AI-vågen. Det gäller att snabbt välja rätt aktier som gynnas av den nya utvecklingen.
Storinvesteringar i hedgefonder – surfar på AI-vågen
I takt med att värderingarna på techjättar som Nvidia och OpenAI skjuter i höjden genom AI-satsningarna är det samtidigt allt fler som vill lägga sina pengar på hedgfonder som surfar på den nya vågen.
Storinvesteringar i hedgefonder
Investerare vill inte missa AI-tåget och då gäller det för nya förvaltare att ta för sig, ibland utan någon som helst erfarenhet inom området.
En sådan person är 23-årige Leopold Aschenbrenner, som urpsrungligen kommer från Tyskland, och som på kort tid har lyckats samla in och förvalta 1,5 miljarder dollar genom sin San Francisco-baserade hedgefond Situational Awareness, berättar WSJ.
Aschenbrenner satsar på globala aktier som han tror kommer dra fördel av AI-vågen, såsom halvledar-, infrastruktur- och energiföretag, tillsammans med investeringar i några startups.
Ville starta eget
Aschenbrenner arbetade tidigare som researcher för OpenAI under en kort period innan han bestämde sig för att starta eget.
Det har hittills sett ljust ut för Situational Awareness som steg med 47 procent under årets första halva, där hedgefonder med focus på tech generellt sett har ökat under året – där ett exempel är ett index sammanställt av analysföretaget PivotalPath som steg med runt 7 procent.
Det gäller dock att veta vad som kommer hålla i ett långsiktigt perspektiv.
Pengar som tidigare satsats på till exempel ESG-projekt har visat sig gå upp i rök när hedgfonderna har minskat eller lagts ner helt.
Surfar på AI-vågen
AI har dock kommit för att stanna menar förvaltare som Aschenbrenner som vill övertyga investerare om att deras pengar är säkra i hans hedgefond.
“Vi kommer att vara mycket mer medvetna om situationen än någon av dem som förvaltar pengar i New York”, uppgav Aschenbrenner i en podd förra året.
”Vi kommer definitivt att lyckas bra med våra investeringar.”
