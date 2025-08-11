Storinvesteringar i hedgefonder – surfar på AI-vågen

I takt med att värderingarna på techjättar som Nvidia och OpenAI skjuter i höjden genom AI-satsningarna är det samtidigt allt fler som vill lägga sina pengar på hedgfonder som surfar på den nya vågen.

Storinvesteringar i hedgefonder

Investerare vill inte missa AI-tåget och då gäller det för nya förvaltare att ta för sig, ibland utan någon som helst erfarenhet inom området.

En sådan person är 23-årige Leopold Aschenbrenner, som urpsrungligen kommer från Tyskland, och som på kort tid har lyckats samla in och förvalta 1,5 miljarder dollar genom sin San Francisco-baserade hedgefond Situational Awareness, berättar WSJ.

Aschenbrenner satsar på globala aktier som han tror kommer dra fördel av AI-vågen, såsom halvledar-, infrastruktur- och energiföretag, tillsammans med investeringar i några startups.