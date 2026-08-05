Novos resultat "över förväntan"- men aktien faller

De levererar tydligt över förväntan vad gäller lönsamhet och inom diabetes, säger han.

Marknaden reagerade negativt när den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk presenterade sin rapport för andra kvartalet. Aktien backade med 4 procent på Köpenhamnsbörsen under morgonen.

Johan Unnerus, läkemedelsanalytiker vid analysföretaget SB1, förvånas över marknadens negativa reaktioner.

Detta kvartal är det främst diabetessidan som överraskar starkt, säger han.

Försäljningen landade starkt över förväntan när det gäller behandling för typ 2-diabetes.

Osäker respons i Europa

I sin nya prognos om ökad försäljning för helåret hänvisar Novo Nordisk till ökad efterfrågan på viktminskningspillret Wegovy som nyligen godkändes för användning i Europa.

Frågan är hur stor fördel pillret kommer att ha i Europa framför injicerbara medel med kraftigare effekt.

USA har en mer konsumentdriven marknad när det gäller viktminskning, men delar av Europa är mer inriktad på specialistvård.