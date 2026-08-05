Novos resultat "över förväntan"- men aktien faller
Reaktionerna på Novo Nordisks delårsrapport drar på onsdagen ned hela Köpenhamnsbörsen.
Men läkemedelsanalytikern Johan Unnerus, anser att läkemedelsjätten överraskar positivt.
De levererar tydligt över förväntan vad gäller lönsamhet och inom diabetes, säger han.
Marknaden reagerade negativt när den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk presenterade sin rapport för andra kvartalet. Aktien backade med 4 procent på Köpenhamnsbörsen under morgonen.
Johan Unnerus, läkemedelsanalytiker vid analysföretaget SB1, förvånas över marknadens negativa reaktioner.
Detta kvartal är det främst diabetessidan som överraskar starkt, säger han.
Försäljningen landade starkt över förväntan när det gäller behandling för typ 2-diabetes.
Osäker respons i Europa
I sin nya prognos om ökad försäljning för helåret hänvisar Novo Nordisk till ökad efterfrågan på viktminskningspillret Wegovy som nyligen godkändes för användning i Europa.
Frågan är hur stor fördel pillret kommer att ha i Europa framför injicerbara medel med kraftigare effekt.
USA har en mer konsumentdriven marknad när det gäller viktminskning, men delar av Europa är mer inriktad på specialistvård.
Pressas av Eli Lilly
Det konkurrerande läkemedelsbolaget, amerikanska Eli Lilly, pressar dock Novo Nordisk i USA och globalt med sitt fetma- och diabetesläkemedel Mounjaro.
Eli Lilly har skaffat ett betydande grepp om marknaden för injicerbar behandling för viktminskning och diabetes, enligt Unnerus.
Novo Nordisk har dock ett försprång när det gäller den pillerbaserade marknaden för viktminskning, och kom till marknaden tidigare med behandling som har starkare effekt, säger han.
Marknad i sin linda
Efterfrågan på preparat för viktminskning har rusat på senare år och Johan Unnerus tror inte på något bakslag.
Inom viktminskning är marknaden ännu i sin linda.
Nu betalar patienter en stor del av kostnaden ur egen ficka, men både Novo Nordisk och Eli Lilly försöker få in sina viktminskningsmedel i läkemedelssubventioner i Europa.
I Europa är många länder och regioner ofta lite försiktiga med att ta in produkter under ersättning, säger Unnerus.
Novo Nordisk höjer sina prognoser för helåret tack vare stark efterfrågan på viktminsknings-läkemedlet Wegovy.
Prognosen för den justerade försäljningstillväxten och det justerade rörelseresultatet för helåret väntas landa mellan 0 och en nedgång på 6 procent i fasta växelkurser, vilket kan jämföras med en tidigare väntad nedgång på 4–12 procent.
Den justerade försäljningen under årets andra kvartal steg med 7 procent till 78,5 miljarder danska kronor jämfört med samma period i fjol, vilket slår analytikernas förväntan på 71,6 miljarder danska kronor.
Det justerade rörelseresultatet ökade 11 procent i årstakt till 33,4 miljarder danska kronor, jämfört med förväntade 28,9 miljarder.
Källa: Novo Nordisk.