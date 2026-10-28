Norwegian klår förväntningarna
Det norska flygbolaget Norwegian redovisar en oväntat hög vinst för årets tredje kvartal.
Rörelseresultatet på 2,7 miljarder norska kronor kan jämföras med en snittprognos bland analytiker på 2,3 miljarder, enligt Bloomberg.
Antalet passagerare under kvartalet summeras till 8,75 miljoner, varav 7,64 miljoner flög med Norwegian och 1,1 miljoner med Widerøe.
Kabinfaktorn – som anger hur välfyllda Norwegians flygplan var under kvartalet – steg marginellt, upp 0,2 procentenheter till 88,5 procent.