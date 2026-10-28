Norwegian klår förväntningarna

Airbus söker stridsflygspartner – Saab kan få miljardaffär

Airbus sonderar ett samarbete med brittiska BAE Systems efter haveriet för det europeiska stridsflygsprojektet FCAS. Ett inträde i ett brittisklett miljardprogram är ett alternativ, men svenska Saab kan också bli en partner i nästa generations stridsflyg. Chefer för den europeiska flyg- och försvarskoncernen Airbus ska träffa representanter för den brittiska försvarskoncernen BAE Systems för att …