New York får stryk – här är det ännu bättre att bo

New York har ofta nämnts som den mest attraktiva staden för världens förmögna.

Men det finns en ny stad på tronen.

Enligt en ny rapport från fastighetsrådgivaren Savills, som rankar 30 globala städer utifrån deras dragningskraft på personer med mycket pengar, är det Dubai som numera hamnar högst upp, skriver Bloomberg.

Skolorna ett plus

Att betala mindre skatt är ofta en morot för förmögna personer. Där ligger Dubai bra till.

Dubai erbjuder i dag ett av världens mest förmånliga skattesystem för rika individer, utan arvsskatter eller förmögenhetsskatter.

Samtidigt lockar staden med ett stort utbud av internationella skolor, något som har bidragit till växande väntelistor när fler familjer väljer att bosätta sig där.