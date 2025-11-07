Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

New York får stryk – här är det ännu bättre att bo

dubai
Dubai har blivit ett centrum för förmögna personer, där flera faktorer spelar in i dragningskraften. (Foto: Fatima Shbair/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Har du mycket pengar? Då kan den här staden vara intressant för dig. Enligt en ny studie är Dubai den bästa platsen att bo på för förmögna personer.

New York har ofta nämnts som den mest attraktiva staden för världens förmögna.

Men det finns en ny stad på tronen.

Enligt en ny rapport från fastighetsrådgivaren Savills, som rankar 30 globala städer utifrån deras dragningskraft på personer med mycket pengar, är det Dubai som numera hamnar högst upp, skriver Bloomberg.

Skolorna ett plus

Att betala mindre skatt är ofta en morot för förmögna personer. Där ligger Dubai bra till.

Dubai erbjuder i dag ett av världens mest förmånliga skattesystem för rika individer, utan arvsskatter eller förmögenhetsskatter.

Samtidigt lockar staden med ett stort utbud av internationella skolor, något som har bidragit till växande väntelistor när fler familjer väljer att bosätta sig där.

Har blivit ett nav

Enligt Savills är även affärsklimatet en avgörande faktor i valet av bostadsort.

Dubai och New York placerar sig i topp just tack vare sina företagsvänliga miljöer, stabila regelverk och politiska förutsägbarhet.

Den ekonomiska stabiliteten och den öppna inställningen till internationella investeringar har gjort emiratet till ett nav för globalt kapital.

Lanserat ett visumprogram

En annan drivkraft bakom inflödet av förmögna personer är Förenade Arabemiratens så kallade “gyllene visum”, som The Economic Times har rapporterat om.

Det ger ett tioårigt uppehållstillstånd i utbyte mot en investering på minst två miljoner dirham, motsvarande drygt en halv miljon dollar.

Programmet har blivit ett centralt verktyg i landets strategi att attrahera kapital och talang.

Rapporten visar också på en bredare förskjutning från traditionella finanscentrum som London och Zürich till mer teknikdrivna städer.

London tappar miljonärer

Shenzhen och Bengaluru har haft den snabbaste tillväxten i antalet dollarmiljonärer det senaste decenniet, medan Shanghai, Bangkok och Tokyo har gynnats av stark ekonomisk expansion i Asien.

Europa uppvisar en annan trend. I Italien har en fast skatt på global inkomst ökat intresset för exklusiva bostäder i bland annat Milano.

I Storbritannien har däremot höga arvsskatter och förändrade regler för utländska ägare dämpat efterfrågan på lyxfastigheter i London, trots stadens höga livskvalitet och kulturella attraktionskraft.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi.

