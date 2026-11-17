Nvidia avslutade på minus 0,5 procent, aktien återhämtade sig från en större nedgång sedan avgångne vd:n Jensen Huang meddelat att han är redo att återvända om styrelsen är öppen för det.

Nvidias aktie fortsatte nedåt på börsen i USA på tisdagen. Marknaden har väntat spänt på AI-jättens kvartalssiffror efter stängning.

Nvidia avslutade på minus 0,5 procent, aktien återhämtade sig från en större nedgång sedan avgångne vd:n Jensen Huang meddelat att han är redo att återvända om styrelsen är öppen för det.