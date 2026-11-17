Nedåt på Wall Street – Nvidia föll inför rapport
Nvidias aktie fortsatte nedåt på börsen i USA på tisdagen. Marknaden har väntat spänt på AI-jättens kvartalssiffror efter stängning.
Nvidia avslutade på minus 0,5 procent, aktien återhämtade sig från en större nedgång sedan avgångne vd:n Jensen Huang meddelat att han är redo att återvända om styrelsen är öppen för det.
Nvidia-konkurrenterna AMD och Intel backade 0,2 respektive 0,5 procent, medan Microsoft backade mer ordentligt, ned 2,3 procent.
Nasdaqs tekniktunga kompositindex parkerade på minus 0,7 procent, medan breda S&P 500 och Dow Jones industriindex handlades ned 1,0 respektive 1,6 procent.