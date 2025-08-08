I förra veckan skedde det ett tekniskt haveri i slutet av handelsdagen för Nasdaq där vilda kursrörelser visades som inte var sanna. Nu kräver myndigheter i både Sverige och Finland svar.
Nasdaq krävs på svar efter haveriet
I slutet av handelsdagen i tisdags förra veckan drabbades Nasdaq av omfattande tekniska problem. Problemen påverkade börserna i Stockholm, Helsingfors och Reykjavík.
Vilda kursrörelser visades, som inte stämde, under slutet av dagen vilket fick börsoperatören att makulera samtliga avslut som gjordes under sista halvtimmens handel.
Vid tillfället hänvisade Nasdaq endast till händelsen som ett “tekniskt problem” i handelssystemet INET.
Vill ha utförligare förklaring av Nasdaq
Men det räcker inte som förklaring för tillsynsmyndigheterna i de olika länderna som mejlat och frågat om mer detaljer kring haveriet, det skriver Dagens industri som tagit del av mejlen.
Mejlkonversationen mellan Finansinspektionen, och den finska motsvarigheten, visar att myndigheterna inte nöjer sig med de förklaringar de fått inledningsvis. Men det är enligt Di svårt att veta exakt vad börsoperatören säger till myndigheterna då stora delar av texten är maskerat på grund av sekretess.
I det senaste mejlet myndigheterna och Nasdaq emellan föreslås det nu att ett möte ska ordnas där parterna ska samtala om vad som hänt. I nuläget har FI inte svarat på om ett sådant möte blir av.
Pinsamt vid kritiskt läge
När haveriet inträffade var det på många sätt helt fel tillfälle. En stor del av handeln sker nära stängning på börsen och dessutom skedde haveriet mitt under rapportperioden.
I en kommentar direkt efter haveriet kritiserade Mikael Olsson på Dagens industri Nasdaq som beskrev det inträffade som “pinsamt”. Dels kritiserar han Nasdaq för att agerat på tok för långsamt. När de vanligtvis kan snabbt agera och handelsstoppa enskilda aktier borde man ha varit snabbare även här. Dels kritiserar han bristen på information från börsoperatören.
Senast Nasdaq hade tekniska problem på börsen var 2019 då handeln i Norden och Baltikum fick stänga ner under en dag, rapporterade SVT då.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
