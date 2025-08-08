Munter fredagshandel på börsen

På storbolagslistan OMXS30 lyfter 25 av totalt 30 storbolag. Störst uppgång är det för klädjätten H&M som lyfter dryga 2 procent. Skogsbolaget SCA och lastbilstillverkaren Volvo stiger omkring 1 procent vardera. I botten av indexet skvalpar Alfa Laval och Epiroc som ser små nedgångar.

På kontinenten är det blandade rörelser. Frankfurtbörsen backar 0,2 procent, där tynger bland annat finanssektorn. I Köpenhamn lyfter Novo Nordisk åter upp hela indexet när aktien rekylerar 5,5 procent. Köpenhamnsbörsens breda OMX-index stiger 1,8 procent.

Med dagens lätta uppgång är Stockholmsbörsens breda index OMXS upp närmare 2,6 procent sedan årsskiftet.