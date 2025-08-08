Stockholmsbörsen handlas försiktigt uppåt i fredagshandeln. Vid lunchtid stiger breda OMXS 0,3 procent.
Munter fredagshandel på börsen
Oljepriset fortsätter nedåt
Oljepriset fortsätter nedåt. Den främsta orsaken är en viss tro på vapenvila i Ukraina och den stora förloraren Ryssland och rysk olja. Oljepriset är på väg mot den största veckonedgången i pris sedan juni. Handlare bedömer att USA:s ansträngningar att avsluta kriget i Ukraina inte påverkar leveranserna, trots de straffavgifter USA infört mot Indien för …
Opec lovar stort – men var är oljan?
Opec+ har gått ut starkt med löften om nya produktionsökningar. Men trots de stora löftena har oljepriset stigit och produktionen verkar inte hänga med. Oljekartellen Opec+ har lovat att höja produktionen av olja kraftigt som ett svar på bland annat större sommarefterfrågan. Även önskningar från Vita huset har påverkat beslutet. I teorin ska Opec-länderna under …
Storförlust för Stordalen – minus på flera hundra miljoner
Petter Stordalens imperium gjorde en förlust på 402 miljoner norska kronor förra året. Framförallt är det ”ett litet äventyr” som inte gått så bra som tynger resultatet. Strawberry Holding, moderbolaget i Petter Stordalens imperium, förlorade 402 miljoner norska kronor förra året, enligt årsredovningen rapporterar E24. Detta efter finansiella kostnader på hela 1,6 miljarder kronor ledde …
Nu säljer miljardären drömhuset
New Wave-miljardären Torsten Jansson säljer sitt drömhus på Sturkö. ”Otroligt fin miljö”, påpekar han själv på Facebook. Det handlar om företagsledaren som inledde sin entreprenörsbana med att trycka T-shirts i föräldrahemmet som tonåring. I dag är Torsten Jansson vd och störste ägare i börsnoterade New Wawe Group (börskurs New Wave). Bolaget är senast värderat till …
Varningen: Här kan marknaden explodera
Litium har blivit billigare men priserna återspeglar inte efterfrågan. Det kan skapa ett marknadsläge där efterfrågan exploderar. Litiumpriserna just nu återspeglar inte den verkliga efterfrågetrenden och det kan vid någon tidpunkt leda till en dramatisk situation, menar Oilprice. Samtidigt finns fortsatta utmaningar när det gäller elbilsmarknaden och kring utbyggnaden av batterilagring. 2024 såg det ut …
På storbolagslistan OMXS30 lyfter 25 av totalt 30 storbolag. Störst uppgång är det för klädjätten H&M som lyfter dryga 2 procent. Skogsbolaget SCA och lastbilstillverkaren Volvo stiger omkring 1 procent vardera. I botten av indexet skvalpar Alfa Laval och Epiroc som ser små nedgångar.
På kontinenten är det blandade rörelser. Frankfurtbörsen backar 0,2 procent, där tynger bland annat finanssektorn. I Köpenhamn lyfter Novo Nordisk åter upp hela indexet när aktien rekylerar 5,5 procent. Köpenhamnsbörsens breda OMX-index stiger 1,8 procent.
Med dagens lätta uppgång är Stockholmsbörsens breda index OMXS upp närmare 2,6 procent sedan årsskiftet.
OpenAI: GPT-5 uppgraderar ChatGPT till "doktorandnivå"
Natten till fredagen svensk tid släppte OpenAI den nya versionen av sin AI-chatbot – GPT-5 – som företaget beskriver som ”smartare, snabbare och mer användbar” än tidigare modeller. Enligt vd och medgrundare Sam Altman markerar modellen början på en ny era för ChatGPT och kan erbjuda expertis på doktorsnivå inom områden som programmering och skrivande. …
Northvoltkritikern: Riskerna fortsatt stora
Northvolts kanske tuffaste kritiker, nationalekonomen Magnus Henrekson, är ”realistiskt optimistisk” efter amerikanska Lytens köp av Northvolts konkursbo. "Vi får hoppas att de klarar det. Men riskerna är fortsatt stora", säger han till TT. Professorn Magnus Henrekson var mycket tidigt ute och kritiserade Northvolts batterisatsning. Han kallade tidigare ägare ansvarslösa och anklagade dem för att lägga …
Tusk: Paus i Ukrainakriget kan vara nära
Polens premiärminister Donald Tusk upprepar sin optimism om att en paus kan komma i kriget i Ukraina snart. Efter ett möte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj säger han på fredagen att ett eldupphör kan komma snarare förr än senare. "Det finns vissa signaler och vi har också en intuition om att kanske en frysning av …
Rika föräldrar skänker arvet – vill inte skada barnen
En växande skara förmögna föräldrar överväger att ge en stor del av arvet till välgörenhet i stället för till sina barn.? I USA väntas 124 biljoner dollar byta ägare när äldre generationer ska föra vidare sina tillgångar till barn och barnbarn.? I Storbritannien ser det inte lika ljust ut för arvtagarna.? En ny studie av …
