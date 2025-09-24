Miljonbluff mot svensk entreprenör – MrBeast jagar bedragarna

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Fejkad kryptoinvestering

I gruppen erbjöds deltagarna att investera tidigt i en ny kryptovaluta från Coinbase som tack för sina välgörenhetsdonationer. Trots att Bergman inte är kryptoexpert lät han sig övertygas av de andra i gruppen.

“Jag kan egentligen ingenting om krypto, men alla i gruppen hoppade på erbjudandet. Allt skulle gå väldigt fort, och i ett första skede handlade det om 750.000 dollar. Vi trodde att vi skickade pengarna till Mr Beast – men så var det inte”, säger Bergman till Di.

På bara några dagar överförde han totalt 1,25 miljoner dollar i kryptovaluta innan han insåg att det var en bluff.

MrBeast ska jaga bedragarna

Upptäckten kom när han noterade att en person i gruppen hade brittiskt telefonnummer trots att han visste att personen var amerikan.

När Bergman kontaktade den riktiga MrBeast upptäckte han att Youtube-stjärnan aldrig varit med i någon sådan chattgrupp.

“Jag har tänkt att jag är för smart för att gå på sådant, men det är så ruggigt utstuderat”, säger Bergman, som polisanmält händelsen.

MrBeast har nu utlyst en belöning på 100 000 dollar för information som kan leda till att bedragarna hittas.

