Miljonbluff mot svensk entreprenör – MrBeast jagar bedragarna

MrBeast, Jimmy Donaldsons, identitet användes för att lura den svenska entreprenören Erik Bergman. (Rebecca Blackwell/AP/TT/SavingTheRainforest/Wikimedia Commons)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 24 sep. 2025Publicerad: 24 sep. 2025

Den svenske multimiljonären föll för bedragare som utgav sig för att vara Youtube-stjärnan MrBeast och andra kända profiler. Nu jagar MrBeast bluffmakarna med löfte om belöning.

Erik Bergman, medgrundare av spelmarknadsföringsbolaget Catena Media, har blivit lurad på 1,25 miljoner dollar, motsvarande cirka 12 miljoner kronor, i ett sofistikerat bedrägeri som utnyttjade hans välgörenhetsengagemang, skriver Dagens industri.

Bluffen började i somras när Bergman donerade en miljon dollar till Youtube-stjärnan Jimmy “MrBeast” Donaldsons välgörenhetsprojekt för att borra brunnar i Afrika. Efter donationen publicerade både Bergman och MrBeast inlägg om bidraget på sociala medier.

Bjöds in till privat chattgrupp

Några veckor senare kontaktades Bergman via Whatsapp av någon som utgav sig för att vara från MrBeasts team. Han bjöds in till en privat chattgrupp kallad “Team Water TopGs” där han trodde sig chatta med kända profiler som Youtuber Adin Ross, Shopify-grundaren Tobi Lütke och miljardären Ed Craven.

Bluffen genomfördes på WhatsApp. (Foto: TT)

“Jag inser, när jag ser tillbaka på det, att jag kände mig som en 13-årig pojke som bara vill passa in bland de coola killarna”, säger Bergman till Breakit.

Fejkad kryptoinvestering

I gruppen erbjöds deltagarna att investera tidigt i en ny kryptovaluta från Coinbase som tack för sina välgörenhetsdonationer. Trots att Bergman inte är kryptoexpert lät han sig övertygas av de andra i gruppen.

“Jag kan egentligen ingenting om krypto, men alla i gruppen hoppade på erbjudandet. Allt skulle gå väldigt fort, och i ett första skede handlade det om 750.000 dollar. Vi trodde att vi skickade pengarna till Mr Beast – men så var det inte”, säger Bergman till Di.

På bara några dagar överförde han totalt 1,25 miljoner dollar i kryptovaluta innan han insåg att det var en bluff.

MrBeast ska jaga bedragarna

Upptäckten kom när han noterade att en person i gruppen hade brittiskt telefonnummer trots att han visste att personen var amerikan.

När Bergman kontaktade den riktiga MrBeast upptäckte han att Youtube-stjärnan aldrig varit med i någon sådan chattgrupp.

“Jag har tänkt att jag är för smart för att gå på sådant, men det är så ruggigt utstuderat”, säger Bergman, som polisanmält händelsen.

MrBeast har nu utlyst en belöning på 100 000 dollar för information som kan leda till att bedragarna hittas.

BluffCatena MediaMrBeast
