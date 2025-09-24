Den svenske multimiljonären föll för bedragare som utgav sig för att vara Youtube-stjärnan MrBeast och andra kända profiler. Nu jagar MrBeast bluffmakarna med löfte om belöning.
Miljonbluff mot svensk entreprenör – MrBeast jagar bedragarna
Mest läst i kategorin
Här säger folket ja till ny förmögenhetsskatt
Frankrikes knackiga ekonomi kan bana väg för återinförandet av en förmögenhetsskatt i landet, konstaterar The Wall Street Journal. I opinionsundersökningar får en comeback för förmögenhetsskatten starkt stöd, skriver tidningen och konstaterar att det är en följd av att de offentliga finanserna är under isen. Det är en den franske ekonomen Gabriel Zucman som enligt WSJ …
Volvo får jätteorder – brandbilar för halv miljard
Volvo Trucks har kammat hem en rekordorder i Australien. Delstaten Queensland beställer 80 brandbilar till ett värde av omkring 500 miljoner kronor – den största affären i sitt slag någonsin. Ordern stärker den svenska lastbilsjätten Volvos (börskurs Volvo) ställning inom specialfordon. Läs även: Ericsson uppges vara nära historiskt beslut – Dagens PS Volvo säkrar rekordaffär …
Kryptovalutor för flera miljarder upp i rök
Under måndagen har spekulanter i kryptovalutor fått se optimistiska satsningar på 1,5 miljarder dollar, cirka 14 miljarder kronor, utraderas på marknaden. Bloomberg rapporterar om de hausseartade satsningarna som utplånats, vilket resulterat i en kraftig utförsäljning av kryptovalutor som bland annat fått Ether att rasa. Även andra kryptovalutor dras med i fallet men Ether hade backat …
Swedbank ser chans till kursdubbling i kraschade aktien
Spelbolaget Stillfronts aktie har tappat kraftigt de senaste åren – men nu ser Swedbank tecken på ett möjligt trendbrott. ”Marknaden prissätter en kollaps som vi inte ser framför oss,” säger bankens analytiker Rasmus Engberg och höjer prognoserna inför Q3 där han pekar på både förbättrad intäktstrend och stabilt kassaflöde. Läs även: Aktiespararna om Investors jätte: …
Unga fast i jobbkris – värre än experterna trott
Arbetslösheten har stigit världen över och slår inte minst mot unga. Problemet är dock värre i USA än i andra länder. Arbetslösheten i Sverige har studsat upp från 6,8 procent till 7 procent på ett år. Om man kollar på alla grupper, även de “dolda”, hamnar Sverige långt över snittet – på hela 18,8 procent …
Erik Bergman, medgrundare av spelmarknadsföringsbolaget Catena Media, har blivit lurad på 1,25 miljoner dollar, motsvarande cirka 12 miljoner kronor, i ett sofistikerat bedrägeri som utnyttjade hans välgörenhetsengagemang, skriver Dagens industri.
Bluffen började i somras när Bergman donerade en miljon dollar till Youtube-stjärnan Jimmy “MrBeast” Donaldsons välgörenhetsprojekt för att borra brunnar i Afrika. Efter donationen publicerade både Bergman och MrBeast inlägg om bidraget på sociala medier.
Youtube-stjärnan: Detta gör dig ovärderlig för chefen
Att hitta en medarbetare med denna egenskap är som att stöta på en “enhörning” – det menar Youtube-profilen MrBeast i en intervju.
Bjöds in till privat chattgrupp
Några veckor senare kontaktades Bergman via Whatsapp av någon som utgav sig för att vara från MrBeasts team. Han bjöds in till en privat chattgrupp kallad “Team Water TopGs” där han trodde sig chatta med kända profiler som Youtuber Adin Ross, Shopify-grundaren Tobi Lütke och miljardären Ed Craven.
“Jag inser, när jag ser tillbaka på det, att jag kände mig som en 13-årig pojke som bara vill passa in bland de coola killarna”, säger Bergman till Breakit.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Fejkad kryptoinvestering
I gruppen erbjöds deltagarna att investera tidigt i en ny kryptovaluta från Coinbase som tack för sina välgörenhetsdonationer. Trots att Bergman inte är kryptoexpert lät han sig övertygas av de andra i gruppen.
Missa inte:
Haveri för Google i Europa – viktiga tjänster ligger nere. Dagens PS
“Jag kan egentligen ingenting om krypto, men alla i gruppen hoppade på erbjudandet. Allt skulle gå väldigt fort, och i ett första skede handlade det om 750.000 dollar. Vi trodde att vi skickade pengarna till Mr Beast – men så var det inte”, säger Bergman till Di.
På bara några dagar överförde han totalt 1,25 miljoner dollar i kryptovaluta innan han insåg att det var en bluff.
MrBeast ska jaga bedragarna
Upptäckten kom när han noterade att en person i gruppen hade brittiskt telefonnummer trots att han visste att personen var amerikan.
Läs även:
Varning – bluffsajt säljer julgranar. E55
När Bergman kontaktade den riktiga MrBeast upptäckte han att Youtube-stjärnan aldrig varit med i någon sådan chattgrupp.
“Jag har tänkt att jag är för smart för att gå på sådant, men det är så ruggigt utstuderat”, säger Bergman, som polisanmält händelsen.
MrBeast har nu utlyst en belöning på 100 000 dollar för information som kan leda till att bedragarna hittas.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Erbjudandet gäller endast till 30 september! Nyckelfri vardag – Lås upp på distans – Upptäcker inbrottet innan det sker – Anslutet till larmcentral 24/7 – Snabb hjälp vid larm
Senaste nytt
Sensationen: Skjuter ner drönare för en krona
Drönarkrigandet står inför en revolution. Snart skjuter vi ner ryska drönare för en krona skottet med en australisk innovation. Det är i norska Dagens näringsliv som försvarskrönikören Sverre Strandhagen drar upp perspektiven. Han pekar på bestörtningen över det 20-tal ryska drönare som kränkte polskt luftrum och upprördheten över de drönare som flög över Danmark och …
"Dubbelmoral": Anklagar EU och USA för hyckleri
Det är fortfarande EU som köper mest rysk gas. Nu anklagar Indien EU för hyckleri och att undergräva arbetet för fred i Ukraina. Ända sedan den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina februari 2022 har EU uppmanat andra länder att utfärda sanktioner mot rysk olja och gas, även om Ryssland skulle erbjuda rabatterade råvaror. I stället …
Flat Capital dyker på börsen efter Siemiatkowskis drag
Sebastian Siemiatkowskis plan att föra över sitt Klarna-innehav till investmentbolaget Flat Capital möter stark kritik och aktien rasar. Samtidigt nekar bolaget till poströster om den kontroversiella affären. Flat Capital-aktien (börskurs Flat Capital) har tappat över 17 procent sedan Sebastian Siemiatkowski den 17 september meddelade att han planerar att föra över hela sitt Klarna-innehav till investmentbolaget …
Miljonbluff mot svensk entreprenör – MrBeast jagar bedragarna
Den svenske multimiljonären föll för bedragare som utgav sig för att vara Youtube-stjärnan MrBeast och andra kända profiler. Nu jagar MrBeast bluffmakarna med löfte om belöning. Erik Bergman, medgrundare av spelmarknadsföringsbolaget Catena Media, har blivit lurad på 1,25 miljoner dollar, motsvarande cirka 12 miljoner kronor, i ett sofistikerat bedrägeri som utnyttjade hans välgörenhetsengagemang, skriver Dagens …
Här är Stockholms bästa kanelbulle 2025
Kanelbullens dag närmar sig och i år har Stockholms kanelbullekungakrona utsedd. 32 bullar blindtestades av en jury på 20 personer – från foodies till proffsbakare – och vinnaren tog hem det hela på både stilpoäng och smak. 32 bullar in i ugnen, Stockholms bästa kanelbulle ut Varje år radar Thatsup upp de bästa bullarna från …