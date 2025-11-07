Miljardmarknad med svansföring – husdjur tar över börsen

Husdjuren har flyttat in i vardagsrummet och in i investeringsportföljerna. Enligt Focus Money uppgick den globala marknaden för husdjursprodukter till drygt 187 miljarder euro under 2023, varav nästan hälften spenderades i USA och Kanada.

I Europa toppar britterna listan över djurälskare, följda av tyskar och fransmän.

Pandemin gav trenden en rejäl skjuts när miljontals hushåll skaffade hund eller katt. I dag har 46 procent av européerna ett husdjur, motsvarande över 380 miljoner människor.

Samtidigt ökar utgifterna för foder, försäkringar och veterinärvård snabbt. I Tyskland nådde djurförsäkringarna 4,7 miljarder euro i fjol, enligt Focus Money.

En studie från Allied Market Research beräknar att den globala husdjursindustrin kan passera 500 miljarder dollar till 2030.

Läs även: Möjlighet: Miljardbelopp investeras i husdjuren

Husdjur: Börsens nya fyrbenta stjärnor

Den amerikanska läkemedelsjätten Zoetis leder kapplöpningen inom djurhälsa. Bolaget utvecklar vaccin och diagnostik för både lantbruks- och sällskapsdjur och omsatte 9,5 miljarder dollar 2024.

Två tredjedelar av försäljningen kommer från produkter för hundar och hästar, och aktien har växt i snitt åtta procent per år sedan börsnoteringen 2013.

ANNONS

Även e-handelsraketen Chewy tar mark. Med över 130 000 produkter online har bolaget blivit “husdjursvärldens Amazon”. Omsättningen steg med 8,6 procent senaste kvartalet till 3,1 miljarder dollar.

Trots att lönsamheten ännu dröjer är kundbasen stark och växande, något som lockar långsiktiga investerare. Reuters noterar att Chewy fortsatt ökar försäljningen trots konjunkturoro.

En annan vinnare är Tractor Supply, som driver 2 400 butiker i USA. Försäljningen av foder, verktyg och husdjursprodukter väntas nå 14,8 miljarder dollar 2025. Bolaget har också stärkt vinsterna med omfattande aktieåterköp.