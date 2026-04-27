Capital Group har dock kraftigt minskat sin exponering mot svenska aktier under 2026.

Stora försäljningar för Capital Group

Totalt har bolaget omkring 265 miljarder kronor investerade i Sverige. När en så stor aktör gör förändringar märks det tydligt på börsen. Under årets första månader har försäljningarna varit omfattande.

Enligt sammanställningar uppgår nettosäljningarna till omkring 40 miljarder kronor. Ett tydligt tecken på att investeraren skruvar ned sin närvaro på Stockholmsbörsen.

Särskilt tydlig är förändringen inom segmentet med medelstora bolag, så kallade mid cap. Där har Capital Group antingen sålt av sina innehav helt eller kraftigt minskat dem. Bolag som Trelleborg, Inwido och Vitec har helt försvunnit ur portföljen.

”Vi ser en tydlig och kraftig reträtt från mid cap-segmentet, säger Harald Wigerstedt, dataspecialist på ägardatatjänsten Holdings”, till Handelsbankens mediekanal EFN.