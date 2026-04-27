En av börsens största investerare, Capital Group, säljer nu svenska industribolag. Med 265 miljarder kronor investerade i Sverige märks varje förändring tydligt. Försäljningarna i början av året är stora. Frågan är om det bara handlar om att justera portföljen eller om det finns skäl att börja oroa sig för svenska industriföretag.
Miljarder lämnar Sverige – kapitaljättens reträtt väcker många frågor
Den amerikanska fondjätten Capital Group blev en tung maktfaktor på Stockholmsbörsen förra året. Bolaget, som grundades i början av 1930-talet, är känt för sin långsiktiga investeringsfilosofi och när de agerar märks det. Deras snabba affärer i flera svenska bolag har fått aktiekurserna att svänga rejält.
Capital Group har dock kraftigt minskat sin exponering mot svenska aktier under 2026.
Stora försäljningar för Capital Group
Totalt har bolaget omkring 265 miljarder kronor investerade i Sverige. När en så stor aktör gör förändringar märks det tydligt på börsen. Under årets första månader har försäljningarna varit omfattande.
Enligt sammanställningar uppgår nettosäljningarna till omkring 40 miljarder kronor. Ett tydligt tecken på att investeraren skruvar ned sin närvaro på Stockholmsbörsen.
Särskilt tydlig är förändringen inom segmentet med medelstora bolag, så kallade mid cap. Där har Capital Group antingen sålt av sina innehav helt eller kraftigt minskat dem. Bolag som Trelleborg, Inwido och Vitec har helt försvunnit ur portföljen.
”Vi ser en tydlig och kraftig reträtt från mid cap-segmentet, säger Harald Wigerstedt, dataspecialist på ägardatatjänsten Holdings”, till Handelsbankens mediekanal EFN.
Början på nedtrappning
Flera svenska industribolag har påverkats. I vissa fall har innehav minskats kraftigt, i andra har de försvunnit helt ur portföljen. Det har fått många att undra om det är början på en större nedtrappning.
Samtidigt sker detta i ett osäkert läge för ekonomin. Räntor, inflation och svagare tillväxt påverkar många företag, inte minst inom industrin. Sverige är som bekant ett exportberoende land, vilket gör ekonomin känslig för vad som händer i omvärlden.
En ny signal
Därför kan försäljningarna ändå ses som en signal. Internationella investerare är ofta snabba på att reagera på förändringar. Om de blir mer försiktiga kan det påverka hur andra ser på marknaden.
Handlar det bara om en tillfällig justering eller är det ett tidigt tecken på en större förändring för svenska aktier?
