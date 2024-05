Tunge bank-vd:n: Det är värre än ni anar

Bravida-chef skröt om saltade fakturor på julfesten

Montören vägrade lägga på flera timmar och fick lägre bonus. Sedan pressades han att säga upp sig. Nu talar han ut i media. ”Just when I thought I was out, they pull me back in.” Den ikoniska repliken från tredje ”Gudfadern”-filmen kan nog en och annan toppchef på Bravida (börskurs Bravida Holding) känna igen sig …