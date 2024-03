USA-bank räddad – Trumps minister vinnare

Det är New York Community Bank, NYCB, som gjort en kapitalanskaffning på 1 miljard dollar, drygt 10,2 miljarder kronor, under ledning av den tidigare amerikanska finansministern Steven Mnuchin, uppger Financial Times.

Bara ett år efter konkurserna i flera amerikanska regionala banker märker USA nu av en ökning på hela 18 procent av så kallade problembanker, varnar tillsynsmyndigheter, berättar tidningen.

Ännu mer dramatiskt var det i slutet av förra året. Bara under de tre sista månaderna av 2023 steg antalet svaga banker i USA från åtta till det höga antalet 52, enligt Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, berättar FT.

Största hotet kommersiella fastigheter

Det som får de regionala bankerna att skaka är dels inställda betalningar av kreditkort, dels – och i synnerhet – bankernas stora exponering mot den kommersiella fastighetssektorn.

Scott Rechler, vd för RXR, gick nyligen ut och varnade för att “500 eller fler” mindre banker än så i USA kraschar eller blir föremål för konsolidering på grund av sin vårdslösa utlåning till vacklande kommersiella fastighetsbolag.

Bankerna kommer falla som dominobrickor, enligt hans skrämmande scenario.

FDIC:s ordförande Martin Grünberg konstaterar att “pågående ekonomisk och geopolitisk osäkerhet, fortsatt inflationstryck, volatilitet i marknadsräntorna och framväxande risker i vissa bankers kommersiella fastighetsportföljer utgör betydande nedåtrisker för banksektorn”.