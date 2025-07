Matkassebolaget var sena – får rekordstor straffavgift

Deadline närmar sig – nu bunkras det guld

Priset på guld har klättrat de senaste månaderna och det ser inte ut som om toppen är nådd ännu. Nu ökar priset igen då oron inför Trumps tulldeadline närmar sig. Priset på guld-terminer ökade med 0,4 procent under öppningen av handeln på ädelmetallen under onsdagen. Då hade priset stigit till 3.350 dollar per ounce och …