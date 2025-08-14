Marknaden skakar – sänkning från Fed mer osäker

Ny statistik visar att amerikanska producentpriserna ökade oväntat mycket i juli, vilket sätter fortsatt press på centralbanken Federal Reserve.

”Med tanke på hur gynnsamma inflationssiffrorna var i tisdags är detta en mycket ovälkommen överraskning på uppsidan och kommer sannolikt att mildra en del av optimismen om en ‘garanterad’ räntesänkning nästa månad”, säger Chris Zaccarelli på Northlight Asset Management till Bloomberg.

Wall Street har satt nya rekord baserat på räntehoppet

Den senaste tidens uppgångar på Wall Street har haft stöd av att marknaden förväntat sig att Fed sänker styrräntan i år, kanske redan i september. Tidigare inflationssiffror och jobbsiffrorna, som kom in sämre än förväntat för juli, gav starkt stöd åt detta scenario.

Men nu ser allt plötsligt annorlunda ut.

Efter en nästan inräknad räntesänkning i september skapade de nya amerikanska producentsiffrorna på torsdagen oro på marknaden. Genrebild: Canva

Så sent som på onsdagen, efter att juli månads konsumentprisindex offentliggjorts, sade finansminister Scott Bessent att sannolikheten för en räntesänkning är 100 procent.

”Det finns en väldigt god chans till en sänkning med 50 punkter redan i september”, sade han i en intervju med Bloomberg Television.

Bessent pekade på att de reviderade siffrorna som visar att jobbtillväxten i maj, juni och juli varit betydligt svagare än tidigare beräknat. Om dessa siffror hade varit kända redan i maj och juni, kunde räntesänkningar ha genomförts tidigare i sommar, hävdade han..