En oväntad inflationsuppgång slår undan benen på Wall Street-investerarnas ränteförhoppningar. Fed kan tvingas vänta – trots de tidigare tvärsäkra prognoser från såväl marknaden som politiker.
Marknaden skakar – sänkning från Fed mer osäker
Ny statistik visar att amerikanska producentpriserna ökade oväntat mycket i juli, vilket sätter fortsatt press på centralbanken Federal Reserve.
”Med tanke på hur gynnsamma inflationssiffrorna var i tisdags är detta en mycket ovälkommen överraskning på uppsidan och kommer sannolikt att mildra en del av optimismen om en ‘garanterad’ räntesänkning nästa månad”, säger Chris Zaccarelli på Northlight Asset Management till Bloomberg.
Wall Street har satt nya rekord baserat på räntehoppet
Den senaste tidens uppgångar på Wall Street har haft stöd av att marknaden förväntat sig att Fed sänker styrräntan i år, kanske redan i september. Tidigare inflationssiffror och jobbsiffrorna, som kom in sämre än förväntat för juli, gav starkt stöd åt detta scenario.
Men nu ser allt plötsligt annorlunda ut.
Så sent som på onsdagen, efter att juli månads konsumentprisindex offentliggjorts, sade finansminister Scott Bessent att sannolikheten för en räntesänkning är 100 procent.
”Det finns en väldigt god chans till en sänkning med 50 punkter redan i september”, sade han i en intervju med Bloomberg Television.
Bessent pekade på att de reviderade siffrorna som visar att jobbtillväxten i maj, juni och juli varit betydligt svagare än tidigare beräknat. Om dessa siffror hade varit kända redan i maj och juni, kunde räntesänkningar ha genomförts tidigare i sommar, hävdade han..
Förnyas löftena i Wyoming?
Federal Reserves ordförande Jerome Powell väntas tala vid en centralbankskonferens i Wyoming nästa vecka. Det är samma forum där han förra året signalerade kommande räntesänkningar. Då lovade Powell ”att göra allt vi kan för att stödja en stark arbetsmarknad samtidigt som vi gör framsteg mot prisstabilitet”.
Samtidigt växer den politiska pressen på Fed. President Donald Trump har tidigare kritiserat centralbanken för att ha sänkt räntan inför presidentvalet 2024. Hans administration söker nu en ersättare till Powell när dennes mandat löper ut i maj.
Marknaden tappade fart, och de stora indexen på Wall Street vände nedåt efter att de nya producentpriserna publicerats.
Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.
