Börsfallen i både Europa och USA väcker ny oro. Analytiker pekar på övervärderingar, ränteoro och en möjlig bubbla inom tech som nu pressar marknaden.
Marknaden går på knäna – bubblan bakom börsoron
Marknaderna har visat tydlig stress.
I Europa föll Stoxx 600-index efter rapporter om svagare bolagsdata, oro kring Kinas ekonomi och osäkerhet inför Federal Reserves nästa drag, rapporterar CNBC.
Samtidigt visar en analys från FundStrat i deras “2025 Technical Outlook” att en topp för S&P 500 redan kan vara nådd och att en vändning neråt väntar under andra halvåret.
Dessutom pekar strategen Charlie McElligott i en intervju med Marketwatch på att flera strukturella och mekaniska krafter, som koncentration i stora tech-bolag, årets skatteförluster och automatiserad hedgefondsförsäljning samverkar för att driva nedgången.
Det handlar alltså inte bara om övervärderingar: bubbla-temat får stöd i både teknisk analys och flödesdata.
“Kina har torrt krut och techbubblan kan snart smälla”, se Dagens PS Börbarometer där bubblan diskuteras.
Global oro förstärker risken för bubbla
En avgörande faktor är räntepolitiken. Om Federal Reserve inte sänker räntan som investerarna hoppas, tappar högt värderade bolag en viktig katalysator.
Tekniken står i centrum. Enligt FundStrat har bredheten, det vill säga antalet bolag som stiger när index stiger, redan börjat vika från rekordnivåer vilket historiskt sett föregått marknadskorrigeringar.
Ytterligare en nerv i systemet är automatiserade flöden. McElligott beskriver bland annat hur optionssäljare, även kallade “dealer gamma”, och hävstångs-ETF:er kan förstärka nedgångar genom att de tvingas sälja för att skydda sina positioner.
Sammanlagt skapar dessa krafter en miljö där en bubbla riskerar att spricka – och marknaden kan få det svårt att återhämta sig snabbt.
Vad kan du som investerare tänka på?
Om risken för en bubbla är påtaglig gäller det att agera med försiktighet.
Morningstar varnar för att marknadens topp 10-bolag nu står för omkring 40 procent av S&P 500, vilket kraftigt ökar risken för att flera stora tech-aktier faller samtidigt – och då riskerar hela marknaden att dras med.
FundStrat lyfter fram att stödnivåer för S&P 500 och Nasdaq‑100 är avgörande: om marknaden tappar momentum där kan nedgången bli bredare.
Samtidigt gör de mekaniska och algoritmstyrda handelsflödena att risken ökar för snabba rörelser. Därför kan det vara klokt att ha en större likvid buffert och undvika för tung exponering mot produkter med hög hävstång.
Skulle viktiga stödnivåer i index ge vika kan försäljningstrycket snabbt accelerera, även utan någon ny fundamental nyhet i botten.
För svenska investerare innebär läget att även om värderingarna här hemma inte är lika upptrissade som på Wall Street, påverkas Norden starkt av internationella marknadsrörelser.
Det kan därmed vara läge att se över portföljen, stärka mer stabila innehav och minska beroendet av de mest känsliga teknikaktierna.
Läs även: Bubblan kan spricka: “Kommer drabba hela marknaden”
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
