Marknaden går på knäna – bubblan bakom börsoron

Marknaderna har visat tydlig stress.

I Europa föll Stoxx 600-index efter rapporter om svagare bolagsdata, oro kring Kinas ekonomi och osäkerhet inför Federal Reserves nästa drag, rapporterar CNBC.

Samtidigt visar en analys från FundStrat i deras “2025 Technical Outlook” att en topp för S&P 500 redan kan vara nådd och att en vändning neråt väntar under andra halvåret.

Dessutom pekar strategen Charlie McElligott i en intervju med Marketwatch på att flera strukturella och mekaniska krafter, som koncentration i stora tech-bolag, årets skatte­förluster och automatiserad hedge­fonds­försäljning samverkar för att driva nedgången.

Det handlar alltså inte bara om övervärderingar: bubbla-temat får stöd i både teknisk analys och flödesdata.

“Kina har torrt krut och techbubblan kan snart smälla”, se Dagens PS Börbarometer där bubblan diskuteras.

Global oro förstärker risken för bubbla

En avgörande faktor är räntepolitiken. Om Federal Reserve inte sänker räntan som investerarna hoppas, tappar högt värderade bolag en viktig katalysator.

Tekniken står i centrum. Enligt FundStrat har bred­heten, det vill säga antalet bolag som stiger när index stiger, redan börjat vika från rekordnivåer vilket historiskt sett föregått marknadskorrigeringar.

Ytterligare en nerv i systemet är automatiserade flöden. McElligott beskriver bland annat hur optionssäljare, även kallade “dealer gamma”, och hävstångs-ETF:er kan förstärka nedgångar genom att de tvingas sälja för att skydda sina positioner.

Sammanlagt skapar dessa krafter en miljö där en bubbla riskerar att spricka – och marknaden kan få det svårt att återhämta sig snabbt.