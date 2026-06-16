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Makro

Tungt besked för kinesisk ekonomi

Den inhemska konsumtionen i Kina visar nu på en tillbakagång. På bilden en lyxbutik i en av Pekings shoppinggallerior. Arkivbild.
Den inhemska konsumtionen i Kina visar nu på en tillbakagång. På bilden en lyxbutik i en av Pekings shoppinggallerior. Foto: Andy Wong/AP/TT
För första gången sedan covidpandemins utbrott sjunker nu detaljhandelsförsäljningen i Kina. Nedgången med 0,6 procent i maj var större än marknadens förväntningar och alltså den första minskningen sedan december 2022.

För första gången sedan covidpandemins utbrott sjunker nu detaljhandelsförsäljningen i Kina. Nedgången med 0,6 procent i maj var större än marknadens förväntningar och alltså den första minskningen sedan december 2022.

Nedgången ses som ännu ett varningstecken för världens näst största ekonomi som under en längre tid har kämpat med en svag inhemsk konsumtion.

Landet har samtidigt satt ett mål för 2026 om en bnp-tillväxt på 4,5–5 procent, den lägsta målbilden på flera år.

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