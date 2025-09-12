Det är en historia som vi känner igen allt för väl i Sverige. Storbritannien får inte fart på sin ekonomi och den måttliga tillväxten i juni har kommit av sig helt. Den engelska ekonomin krymper.
Tillväxten bortblåst i Storbritannien
Trots att man var tidigt ut med ett handelsavtal med USA så har den ekonomiska tillväxten i Storbritannien kommit av sig. Landet brottas med svåra utmaningar, där inflationen har bitit sig fast på nivåer över 3 procent trots en relativt hög styrränta på 4 procent.
Nu riktas ögonen mot det brittiska parlamentet. Vad ska det socialdemokratiska styret hitta på för att leta sig ur den annalkande krisen?
Industrin tynger Storbritanniens tillväxt
Storbritanniens ekonomi stod still i juli, visar färska siffror. Utfallet motsvarade Reuters konsensus och följde på en uppgång på 0,4 procent i juni. Nedgången drevs av industriproduktion som föll 0,9 procent, medan tjänster och bygg steg marginellt.
Detta efter att BNP vuxit 0,3 procent i andra kvartalet, ned från 0,7 procent i första. Läget ökar huvudvärken för finansminister Rachel Reeves inför höstbudgeten, och ekonomer räknar nu med en inbromsning under resten av 2025.
”Efter ett överraskande starkt andra kvartal, där Storbritannien hade den snabbaste tillväxttakten i G7, pekar allt på en avmattning i den ekonomiska aktiviteten under årets andra hälft,” säger Sanjay Raja, chefsekonom för Storbritannien på Deutsche Bank enligt CNBC.
”En kurskorrigering i trade-fronting, lageruppbyggnad, nettoköp av ädelmetaller och offentlig konsumtion gör att BNP-tillväxten mattas under andra halvåret 2025.”
Vägen framåt
Att återuppliva tillväxten i Storbritannien står högst upp på agendan för landets finansminister. I slutet av november presenteras en ny höstbudget, men den vacklande ekonomin lämnar förstås stora utmaningar för regeringen.
Det har spekulerats i ytterligare skattehöjningar samtidigt som många tolkar den inbromsade ekonomin som en konsekvens av tidigare höjningar. Läget som råder kan begränsa landets handlingsutrymme och tvinga till impopulära nedskärningar istället.
Marknaden väntar sig skattehöjningar eller andra typen av åtstramningar eftersom landet brottas med ett ohållbart budgetunderskott. Man ser också för sig hur centralbanken sänker räntan i november.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
